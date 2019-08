L1 : Une victoire qui rassure les Lyonnais

Large vainqueur de Monaco à Louis-II (0-3), l’Olympique Lyonnais s’est rassuré après une préparation catastrophique. L’équipe de Sylvinho s’est surtout donnée du temps.

« Sur les années précédentes, on a toujours eu plus de talent… »

Lyon n’avait probablement pas meilleur moyen qu’un large succès sur la pelouse de Monaco (0-3) pour dissiper les doutes. Ils étaient pourtant nombreux, après la préparation estivale ratée des Gones, dominés par des équipes de niveau inférieur (Servette, Genoa) et vraiment inquiétants dans le jeu. Même Juninho avait fini par tirer la sonnette d’alarme, soulignant notamment « le manque de force collective ». Ce vendredi soir, son entraîneur Sylvinho a quelque peu été rassuré.« On s’améliore beaucoup, a-t-il confié au micro de Canal+, après la rencontre. On joue de manière plus compacte, avec plus d’intensité et de pressing. » Ce large succès va aussi offrir du temps aux Lyonnais. Il ne sera pas superflu. « Les premiers matchs seront difficiles, a renchéri l’ancien latéral. Notre jeu réclame beaucoup d’intensité physique mais aussi une certaine entente entre les joueurs. » Le progrès passera aussi par l’expérience.Car après tout, l’OL entame bel et bien un nouveau cycle et n’a pas encore digéré le remous de l’été. « Il y a eu des moments difficiles, on a pris des savons », a avoué Lucas Tousart, auteur d’une excellente prestation. Le milieu de terrain défensif a été le symbole de ce succès : à son arrivée, Juninho lui avait fait comprendre qu’il n’avait pas le profil recherché. « Notre préparation a été très compliquée parce qu’on a découvert un nouveau coach et de nouveaux principes de jeu, qui n’ont pas été faciles à assimiler », a-t-il rappelé. Lui y est parvenu.Désormais, les hommes de Sylvinho devront confirmer qu’ils sont capables d’enchaîner les performances sérieuses, eux qui avaient souvent joué sur courant alternatif la saison dernière. Là aussi, Tousart a vu du changement : « Il y a des choses qui se passent dans le vestiaire. Ce sont des choses positives. Sur les années précédentes, on a toujours eu plus de talent mais on a manqué d’un bon état d’esprit. » Le changement de coach a-t-il (déjà) tout changé ?