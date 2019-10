L1 : Un OM amoindri rechute sur la pelouse d’Amiens

Suite à la défaite de vendredi soir contre Amiens (3-1, 9eme journée de Ligue 1), André Villas-Boas refuse de parler d’ambitions à la baisse, mais le coach de l’OM reconnaît « une situation difficile ».

Villas-Boas : « On doit tout faire pour se rattraper »

Après une série de trois nuls de rang en championnat, Marseille s’est incliné en déplacement pour affronter Amiens (3-1, 9eme journée de Ligue 1) . Interrogé après ce revers, André Villas-Boas ne veut pas tout jeter, mais il s’agit d’une période délicate pour le club du président Jacques-Henri Eyraud. « C’est une défaite lourde, a indiqué le successeur de Rudi Garcia au micro de Canal+ Sport. On n’a pas été capable de remonter. Après notre but, on a concédé cette faute qui donne le deuxième but à Amiens (ndlr un penalty a été sifflé pour une faute de Caletar-Car sur Guirassy). En deuxième mi-temps, on doit revenir avec un jeu risqué. On s’est tous porté à l’avant pour chercher le but de l’égalisation, mais nous sommes trop ouverts, et on a subi le troisième goal, même s’il n’a pas une grande importance. On a essayé, mais ils ont bien défendu. Ils ont été performants dans la transition. Mandanda a fait une belle parade pour empêcher ce 3-1 un peu plus tôt.Alors que plusieurs titulaires étaient indisponibles en Picardie, André Villas-Boas a dû composer avec les moyens du bord, mais le technicien portugais ne veut pas chercher d’excuses. « Nous sommes dans une position difficile avec tous les absents, a expliqué l’ancien coach de Porto, de Chelsea et du Zenit. Aujourd’hui, les joueurs ont tous donné, mais on n’a pas été capable de gagner des points depuis la victoire à Monaco (ndlr : les Phocéens restent sur 4 matchs de suite sans le moindre succès en championnat). Maintenant, on doit regarder devant pour le mois d’octobre. Il y aura des matchs difficiles avec des adversaires directs. On va perdre plusieurs places dans le classement, et on doit tout faire pour se rattraper. Des ambitions revues à la baisse ? C’est trop tôt.Mais le plus important, cela reste de prendre des points. Nous sommes dans une situation difficile. »