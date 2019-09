L1 : Un Nice bis renverse le Stade Rennais

Avec des buts de Wylan Cyprien (sur penalty) et Racine Coly, Nice devient la première équipe à faire tomber Rennes lors de cette saison 2019-2020. Battus à la maison, les Bretons laissent la première place au Paris Saint-Germain.

Le debrief



14 - Nice a remporté aujourd'hui son 14e match par exactement un but d’écart en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe sur la période. Prédateurs 🦅. pic.twitter.com/r8nt8KIv29

— OptaJean (@OptaJean) September 1, 2019

L’instant T :

Alors qu’Atal cherche clairement le penalty, H.Traoré a manqué de maîtrise en offrant un penalty transformé par Wylan Cyprien (63eme). Le latéral international malien avait moyen de faire beaucoup mieux sur cette action. Le tournant de la rencontre.

Les buts

Les tops et les flops

Jérémy MOREL (6)

Arnaud LUSAMBA (3)

Youcef ATAL (7)

La feuille de match

RENNES - NICE : 1-2

Rennes

Nice

Malgré une ouverture du score de… Gauthier Lloris (26eme), Rennes n’enchaînera pas un quatrième succès de rang pour démarrer cette saison 2019-2020 de Ligue 1. Opposés ce dimanche après-midi à Nice, qui était privé de Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice (Adam Ounas et Stanley Nsoki ont débuté sur le banc), les Bretons n’ont pas été en mesure de conserver leur avantage, Hamari Traoré faisant preuve de naïveté pour offrir un penalty transformé par Wylan Ciprien (63eme).Portées par un excellent Youcef Atal, les troupes de Patrick Vieira sont apparues nettement plus tranchantes lors de la seconde période. En dépit de l’absence du duo Dante – Hérelle en charnière (Pelmard et Lloris étaient associés en défense centrale), les Aiglons ne se sont pas présentés en victimes expiatoires. Au contraire. Alors que l’on attend avec impatience de voir l’incorporation des recrues estivales (Ounas et Nsoki sont entrés durant la 2eme mi-temps), cet OGCN bis a joué le coup à fond sur la pelouse du Roazhon, et les coéquipiers de Walter Benitez sont allés chercher la victoire dans les arrêts de jeu (92eme). Une réalisation de Racine Coly qui permet aux visiteurs de revenir à hauteur de leur adversaire du jour au classement. Pas mal pour une équipe qui a dû attendre la dernière semaine du Mercato d'été pour se renforcer, non ?A la suite d’un corner frappé côté gauche par Grenier, J.Morel place un coup de tête au second poteau. Alors que sa reprise est déviée de la jambe par G.Lloris, Benitez est battu. Le ballon a bel et bien franchi la ligne.Atal percute côté gauche et obtient un penalty en essayant de rentrer dans la surface adverse. A la suite d’un accrochage avec H.Traoré, M.Hamel décide logiquement de sévir. Alors qu’E.Mendy était parti sur la droite, Cyprien croise sa frappe du pied droit qui termine à gauche dans le petit filet.Après une première double occasion sauvée in extremis par les Rennais, R.Coly trouve l’ouverture dans la foulée. A la suite d’une déviation au premier poteau, l’ancien joueur de Brescia est parfaitement placé pour marquer de près… du genou gauche.Confirmé aux côtés de Damien Da Silva et Jérémy Gélin, l’ancien joueur de Lorient, de Marseille et de Lyon a réalisé un match plein. Rigoureux au niveau défensif, notamment avec un gros sauvage devant Wylan Cyprien (58eme), le numéro 15 est aussi à l’origine de l’ouverture du score. Arrivé gratuitement cet été, Jérémy Morel s’est aussi montré dangereux en fin de première période, mais sa reprise de la tête n’a pas trouvé le cadre du but niçois (44eme).Titularisé pour la 3eme fois de la saison, l’ex-Nancéien a été inexistant sur la pelouse du Roazhon Park. En manque de munitions (19 ballons touchés pour 69% de passes réussies et zéro frappe), le natif de Metz a surtout couru dans le vide. Vivement les grands débuts de Kasper Dolberg pour apporter davantage de poids à l’attaque azuréenne.Heureusement que l’international algérien était là ! Aligné comme ailier droit, l’ancien joueur de Courtrai a été à l’origine de la plupart des actions niçoises ce dimanche. Auteur d’une seconde période de haut niveau, le Fennec a notamment provoqué le penalty transformé par Wylan Cyprien. Le détonateur.Temps beau – Pelouse en bon état: M.Hamel (: G.Lloris (26eme csc) pour Rennes – Cyprien (63eme sp) et R.Coly (92eme) pour Nice: J.Stéphan (55eme) et Camavinga (81eme) pour Rennes - Burner (28eme), Srarfi (49eme) et Lees-Melou (85eme) pour Nice: AucuneE.Mendy () – H.Traoré (), Gélin (), Da Silva (cap) (), J.Morel (), Maouassa () puis Hunou (87eme) – Grenier () puis Léa-Siliki (76eme), Camavinga (), Bourigeaud () – Siebatcheu () puis Del Castillo (76eme) – Mb.Niang (: Salin (g), Nyamsi, Johansson, Guitane: J.StéphanBenitez () – Burner (), G.Lloris (), Pelmard (), R.Coly () – Lees-Melou (), Cyprien (cap) (), Tameze () – Atal () puis Nsoki (86eme), Lusamba () puis Ounas (75eme), Srarfi () puis Ganago (75eme): Clémentia (g), I.Cissé, K.Thuram, Guessan: P.Vieira