L1 : Tout ce qu’il faut savoir sur Montpellier - Brest

Le PSG sur Jadon Sancho et Kai Havertz

Se o Paris Saint-Germain não conseguir garantir um acordo para Neymar, eles buscarão dois talentos da Bundesliga - Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, ou Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. (El Desmarque) pic.twitter.com/RPoNMPUss9 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) 19 décembre 2019

Le FC Barcelone pourrait cette fois-ci conclure le transfert de Neymar. La presse Espagnole nous parle d'une offre de 180M€ ce matin, et vu les problèmes du brésilien au Parc des Princes, il pourrait être cédé, contrairement à l'été dernier.El Desmarque nous révèle que le directeur du PSG, Leonardo, travaille déjà sur le successeur et l'argent récupéré de l'éventuelle vente du Brésilien pourrait être utilisé pour financer l'arrivée de deux cracks. Il s'agit de la pépite du Borussia Dortmund,et d'un autre jeune de Bundesliga,qui évolue au Bayer Leverkusen. Le projet de Leonardo est de convaincre Kylian Mbappé, très courtisé par le Real Madrid, de rester et de recruter des jeunes autour de lui, pour être compétitif pour la Ligue des Champions. Le jeune Sancho (19 ans), qui affrontera le PSG en Ligue des Champions et Kai Havertz (20 ans), qui brille en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen seraient donc la priorité du club de la capitale pour juin prochain. A lire aussi >> DERNIERE MINUTE : l'OL passe à l'action pour cette star du PSG