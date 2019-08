L1 : Toulouse s'en remet à ses jeunes pousses

Grâce à une troisième victoire à domicile en quatre journées (2-0), Angers monte sur la 3eme marche du podium de la L1. Pas verni par le sort, Dijon est toujours bon dernier avec un zéro pointé.

Le debrief

Dijon toujours fanny

L’instant T :

Bien en place et en confiance après une première mi-temps rassurante, le DFCO s’est complètement sabordé à la 50e minute de jeu et sur ce but contre son camp de Ngonda Muzinga. Les Angevins, bien moins inspirés que face à Metz, ont évidemment accueilli avec plaisir ce cadeau venu d’un centre de Ryan Aït Nouri.

Les buts

Les tops et les flops

Farid El-Melali (6)

Wesley Lautoa (6)

Ngonda Muzinga (3)

La feuille de match

ANGERS - DIJON : 2-0

Angers

Dijon

La claque encaissée à Lyon (6-0) il y a deux semaines est bien oubliée du côté d’Angers. Les Scoïstes ont enchaîné une deuxième victoire de suite à domicile – ce qui n’est jamais simple – face à Dijon (2-0), venu avec l’espoir de se rassurer en Anjou. Raté ! Incisifs et réalistes face au FC Metz (3-0), les hommes de Stéphane Moulin ont connu davantage de problèmes, ont eu du mal à faire sauter le verrou bourguignon et à faire trembler les filets de Runar Alex Runarsson, intraitable lors du premier acte.Boosté par cette ouverture du score, le SCO est parvenu à doubler la mise par l’un de ses hommes en forme : Farid El-Melali, à l’affût sur une tête sur la transversale de Stéphane Bahoken. Malgré quelques offensives sous l’impulsion de son nouvel attaquant Stephy Alvaro Mavididi , prêté par la Juventus Turin, le club du président Olivier Delcourt n'a pu que constater les dégâts.Cancre de la L1 avec un zéro pointé, l’équipe de Stéphane Jobard sera déjà sous pression lors de la réception de Nîmes , après la trêve internationale. Du côté d’Angers, le refrain est bien plus mélodieux. Avec cette troisième victoire à domicile, les partenaires de Baptiste Santamaria pointent à la 3eme place devant… Lyon.Sur un débordement côté gauche de Ryan Aït Nouri, le ballon navigue dans la surface dijonnaise et arrive au second poteau sur Ngonda Muzinga. Au lieu de dégager son camp ou en corner, le Congolais opte pour une remise de la tête. Malheureusement pour lui et son équipe, elle est trop croisée et trompe son propre gardien.Sur une superbe contre-attaque, Pierrick Capelle accélère sur la droite sur 50 mètres et centre au second poteau pour Stéphane Bahoken, dont la tête piquée rebondit sur la transversale dijonnaise. En embuscade, Farid El-Melali ne se fait pas prier pour pousser le ballon dans les filets adverses et doubler la mise pour les siens.Moins virevoltant que face à Metz, l’ailier franco-algérien du SCO a tout de même été l’attaquant le plus dangereux de son équipe. Il offre le break tel un renard des surfaces et inscrit son deuxième but en L1 en l’espace d’une semaine. Il est le symbole de cette formation angevine qui se renouvelle saison après saison avec succès.Rapidement entré en cours de jeu après la blessure de Jordan Marié, Wesley Lautoa s’est rapidement signalé dans un rôle de sentinelle, sécurisant son équipe grâce à son placement et ses interventions. Redescendu d’un cran après la sortie de Senou Coulibaly, il n’a pas fait la moindre faute. Un match propre.Mais quelle mouche l’a piqué à la 50eme minute de jeu ? Son but contre son camp a évidemment précipité la chute de son équipe et entraîné des répercussions fâcheuses. Le Congolais n’a pas montré, d’une manière générale, une grande sérénité lors de cette rencontre et a même été averti pour une obstruction grossière en fin de match sur Sada Thioub.Temps chaud - Pelouse excellente: M.Pignard (: Ngonda (50eme, csc) et El-Melali (71eme) pour Angers: Mama Baldé (43eme) et Ngonda (86eme) pour Dijon: aucuneButelle () - Manceau (), I.Traoré (cap) (), R.Thomas (), Aït-Nouri () - Mangani (), Santamaria () - El-Melali () puis Thioub (79eme), Pereira Lage () puis Ninga (56eme), Capelle () - Alioui () puis Bahoken (68eme).: Petkovic (g), Manceau, Pavlovic et Pajot.: S.MoulinRunarsson () - Alphonse (), S. Coulibaly () puis Mavididi (39eme /Ecuele Manga (cap) (Aguerd (), Ngonda (- Ndong (), R. Amalfitano (), Marié () puis Lautoa () - M.Baldé (), Sammaritano () puis Mendyl (75eme)Gomis (g), Chafik, Balmont et Pereira.S. Jobard