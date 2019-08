L1 : Toulouse revient de loin

Longtemps en difficulté face à Brest, Toulouse a finalement arraché le point du match nul en toute fin de match.

Le debrief

L’instant T :

Brest est de retour en Ligue 1 ! Après six ans d’absence, le club breton a fait son retour dans l’élite. Dans un stade Francis-Le Blé annoncé à guichets fermés, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont donné le coup d’envoi d’une saison qui s’annonce passionnante dans le Finistère. L’ambiance était bonne et les supporters heureux de ce retour au plus haut niveau du football français.

Les buts

Les tops et les flops

Mathias Autret (7)

Baptiste REYNET (7)

Efthymios KOULOURIS (7)

La feuille de match

BREST - TOULOUSE: 1-1

Brest

Toulouse

Ce match peut résumer à lui seul le parcours que tant de promus en Ligue 1 ont connu. Brest a surfé sur la vague de sa deuxième place en Ligue 2 face à un Toulouse encore emprunté après sa fin de parcours chaotique au printemps.Grâce à Mathias Autret, les Finistériens ont même pris les devants. Dominateurs, réalistes et solides, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont longtemps été irrésistibles, ne laissant aucune chance à des Toulousains à court d’imagination.Puis au retour des vestiaires, Toulouse est parvenu à cadrer sa première tentative. Pas encore un avis de tempête mais une première alerte. Samuel Grandsir ou Yoann Court ne sont plus aussi facilement trouvés. Max-Alain Gradel et les siens ont réussi à mieux combiner. Puis le coup de la panne est arrivé. Gaëtan Charbonnier, impressionnant l’an passé en Ligue 2, a raté un penalty. Une première désillusion qui en a entraîné d’autres.Là où les différences se font. Là où l’expérience parle. Toulouse, tellement habitué aux petites victoires et aux satisfactions arrachées dans la difficulté, a finalement égalisé grâce à sa recrue star, Efthymios Koulouris. Une saison de Ligue 1 ressemble souvent à un ascenseur émotionnel. Brest qui a longtemps cru tenir sa première victoire de la saison en a déjà fait l’expérience.Yoann Court se projette bien dans le couloir gauche et délivre un centre fuyant devant le but toulousain. Si Gaëtan Charbonnier est trop court dans l’axe, Mathias Autret est dans une position idéale au second poteau pour aller tromper Baptiste Reynet.Aux six mètres, Efthymios Koulouris profite d’un ballon qui traîne pour tromper Gautier Larsonneur de près.En capitaine, Mathias Autret a montré la voie aux siens. Il a ouvert le score en reprenant parfaitement un centre de Yoann Court et a été omniprésente dans l’entrejeu. Son hyper-activité a été à l’origine de la bonne prestation brestoise. Il a bien tenu le milieu de terrain et quand il a commencé à perdre pied en raison de la fatigue physique, son équipe a eu du mal à garder la maîtrise du ballon.L'ancien Dijonnais a gardé son équipe dans le match. Il a su s’imposer devant les attaquants brestois et a surtout repoussé un penalty de Gaëtan Charbonnier en seconde période. Le portier toulousain est l’un des principaux acteurs de ce match nul arraché en toute fin de match.Recrue phare de l’été toulousain, l'avant-centre grec n’a pas déçu. Face à la rigoureuse défense brestoise, il a longtemps eu du mal à s’illustrer. Mais son impact physique lui a permis de se montrer dans les airs sur les corners. C’est finalement en jouant les renards de surface que l’ancien joueur du PAOK Salonique a marqué pour égaliser. Ses efforts ont été récompensés.Temps frais – Pelouse bonne: M.Thual (: Autret (26eme) pour Brest - Koulouris (90eme) pour Toulouse: Aucun: AucuneLarsonneur () - Faussurier (), Bain (), Castelletto (), Perraud () - Court () puis Battocchio (73eme), I.Diallo (), Belkebla (), Autret (cap) () puis N’Goma (86eme) - Charbonnier (), Grandsir () puis Mayi (96eme): Leon (g), Chardonnet, Baal, Magnetti: O.Dall’OglioReynet () - Amian (), B.Diakité (), Rogel () puis Moreira (77eme), I.Sylla () - I.Sangaré (), Vainqueur () puis Leya Iseka (71eme), Makengo () puis Boisgard (87eme) - Gradel (cap) (), Koulouris (), M.Dossevi (: Goicoechea, Sanna, Sanogo, Ngoumou: A.Casanova