L1 : Saint-Etienne s’impose miraculeusement à Bordeaux

Saint-Etienne a arraché un succès inespéré à Bordeaux (0-1) dimanche après-midi, lors de la 10eme journée de Ligue 1, grâce à un penalty de Bouanga dans le temps additionnel. Les Verts remontent à la 9eme place alors que les Girondins manquent l’occasion de monter sur le podium.

Le debrief

L’instant T : La gentillesse de Monsieur Buquet avec les Verts. L’arbitre de cette rencontre a eu deux occasions d’expulser un Stéphanois : d’abord Loïc Perrin, auteur d’une faute d’antijeu pour stopper un contre après avoir déjà hérité d’un jaune. Puis Wesley Fofana, dont l’accrochage grossier aurait lui aussi mérité une sanction. Nul doute qu’une infériorité numérique aurait enterré les Verts, très en difficulté à ce moment-là et rééquilibrés après l’entrée en jeu de Cabaye.

Le but

Les tops et les flops

Stéphane RUFFIER (7)

Yacine ADLI (7)

Wahbi KHAZRI (3)

La feuille de match

BORDEAUX- SAINT-ETIENNE : 0-1

Bordeaux

Saint-Etienne

C’est décidément la cour des miracles à Saint-Etienne, depuis l’arrivée de Claude Puel. Après un succès dans les dernières secondes dans le derby face à Lyon avant la trêve (1-0), les Verts ont arraché un succès improbable sur la pelouse de Bordeaux (0-1) dimanche après-midi, à l’issue d’un match terriblement pauvre dans le jeu durant la majeure partie de la rencontre. Un penalty de Denis Bouanga dans le temps additionnel a suffi au bonheur des visiteurs, qui remontent à la 9eme place du classement, à égalité de points avec Montpellier et Brest et à une longueur de sa victime du jour. Les hommes de Paulo Sousa, dominateurs, manquent une occasion en or de monter sur le podium. Il y a eu le Saint-Etienne des dix premières minutes, entreprenant, jouant vers l’avant, inspiré collectivement. Puis celui des 80 autres, indigne d’une équipe ayant un minimum d’ambition dans ce championnat.Alors Bordeaux a dominé son sujet dans le jeu, à domicile. Et s’est offert les situations pour concrétiser sa supériorité. François Kamano aurait pu ouvrir le score dès le premier quart d’heure (16eme) alors que Hwang Ui-Jo aurait mérité d’être mieux récompensé de sa belle entrée (67eme, 70eme, 80eme). Mais deux parades de Ruffier et un hors-jeu de Jimmy Briand l’ont empêché de marquer et les Girondins ont fini par se faire piéger. Aidé par l’espace trop important entre les lignes stéphanoises, Yacine Adli s’est montré omniprésent alors que la sortie de Laurent Koscielny - touché à une cheville - n’a pas déstabilisé les locaux. Lui aussi entré en fin de match, Josh Maja aurait pu s’offrir un instant de gloire si un certain… Ruffier n’avait pas jailli dans ses pieds. Après un succès dans le derby de la Garonne, le club au scapulaire va devoir se relever d’une défaite difficile à digérer.But de l’ASSE ! Pablo accroche naïvement Nordin dans la surface et Bouanga envoie le ballon en lucarne pour égaliser sur penalty. Costil était parti du bon côté.Alors que Saliba et Fofana, contrairement à Perrin, ont été costauds devant lui, Ruffier a été l’une des seules satisfactions stéphanoises. Le portier des Verts s’est notamment imposé à deux reprises devant Hwang en deuxième période, sauvant une victoire miraculeuse pour les siens en jaillissant devant Maja sur la dernière action.Deux frappes dangereuses, trois passes clés et une activité de tous les instants qui aurait mérité une récompense. Adli a livré l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot girondin dimanche, affichant un volume de jeu impressionnant dans l’entrejeu, de la construction à la zone de vérité.Le Tunisien est en difficulté cette saison et l’a encore prouvé. A l’image de Boudebouz, il n’a rien réussi ou presque devant, affichant des limites autant physiques que techniques et perdant de nombreux ballons.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Buquet (: Bouanga (92eme, sp) pour Saint-Etienne: Perrin (20eme), Fofana (29eme), Khazri (32eme) pour Saint-Etienne: AucuneCostil (cap) () – Mexer (), Koscielny () puis Jovanovic (24eme,) , Pablo () - Kamano (), Adli (), Otavio (), Benito () - Aït Bennasser () puis Maja (84eme), Briand (), Kalu () puis Hwang (55eme): Poussin (g), Bellanova, Kwateng, Tchouaméni: P.SousaRuffier () – Saliba (), Perrin (cap) () puis Kolodziejczak (45eme) (), Fofana () - Palencia (), M’Vila (), Youssouf (), Bouanga () - Boudebouz () puis Nordin (84eme)- Abi (), Khazri () puis Cabaye (77eme): Moulin (g), Debuchy, Hamouma, Beric: C.Puel