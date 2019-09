L1 : Reprise du dialogue entre le PSG et Neymar ?

Dans le détail des votes pour l’élection du meilleur joueur FIFA de l’année 2019, on remarque que le capitaine de l’équipe de France et son sélectionneur n’ont pas accordé leurs violons.

Lundi soir avait lieu la remise des Trophées « The Best » récompensant les meilleurs joueurs, gardiens et entraîneurs FIFA de l’année 2019. Lionel Messi a été élu meilleur joueur par un panel de capitaines, sélectionneurs et journalistes du monde entier . L’Argentin devance assez nettement Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, qui se tiennent eux dans un mouchoir de poche. Dans le détail des votes, Hugo Lloris a porté son choix sur Messi, et a aussi placé Ronaldo et Mbappé sur le podium.. L’attaquant du PSG a terminé sixième du classement général, derrière les deux joueurs de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané.