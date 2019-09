L1 : Rennes saisit la LFP pour ne pas homologuer la 5eme journée

A la veille de l’entrée en lice de Lyon en Ligue des Champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg mardi (18h55), Sylvinho et Jason Denayer étaient en conférence de presse. Focalisés sur le rendez-vous européen, pas sur la mauvaise série de l’OL ou sur la venue du PSG dimanche en L1.



#OLZenit Place au coach Sylvinho : "On est impatient d'attaquer cette compétition. C'est une compétition extraordinaire. On a hâte que le match commence. Tout le monde peut se qualifier dans ce groupe. C'est un match très important pour nous." pic.twitter.com/OH0LN7ub24

— Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2019

Sylvinho : « On ne parle ni d'Amiens, ni de Paris »

Denayer : « On est assez professionnels pour savoir ce qui n'allait pas »

Entamer une campagne de Ligue des Champions devrait toujours être un événement. En particulier pour Lyon, qui a cravaché pour revenir régulièrement sur le devant de la scène européenne. Pour la deuxième saison de suite, l’OL sera au rendez-vous de la phase de groupes et débutera sa campagne ce mardi contre le Zenit Saint-Pétersbourg (18h55).Ce qui complique l’approche de la réception du champion de Russie en titre, déjà cruciale pour la suite dans le groupe G. « Je n'ai pas envie que l'on mette trop de pression sur l'équipe, a tempéré Sylvinho lundi en conférence de presse. C'est une compétition magnifique à jouer, on a très envie qu'elle débute et on est dans un groupe difficile où toutes les équipes peuvent se qualifier. C'est un match très important pour nous. »En particulier pour relever la tête, entre le nul à Amiens vendredi (2-2) après avoir mené 1-2 jusque dans le temps additionnel et la réception du PSG pour le premier vrai choc de la saison en L1 dimanche (21h00). « On ne parle ni d'Amiens, ni de Paris. On est tous tournés vers le Zenit », a assuré Sylvinho. Même si le technicien brésilien reste marqué par la copie rendue à la Licorne. « Cela laisse un goût très amer dans la bouche, pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde...» Forfait à Amiens et de retour pour la venue du Zenit, Jason Denayer n’est pas plus inquiet . « Le résultat, et livrer une performance égale pendant 90 minutes, c'est ce qui a manqué. Après, rien de plus, chercher à améliorer chaque point, continuer à travailler. On a de très bons joueurs, un effectif jeune. On va tenter de trouver un équilibre. » Denayer est-il le nouveau patron de l'OL ?Il le faudra pour s’en sortir contre le Zenit, de retour en Ligue des Champions après quatre ans d’absence et coutumier des coups sur la scène européenne (8emes de finale en 2012, 2014 et 2016). « Il faudra se méfier, parce que c'est une équipe qui opère des transitions très rapides », a estimé Sylvinho, rejoint par son capitaine : « On sait que c'est une très bonne équipe, qui domine souvent son Championnat.» D’où un moindre risque de relâchement, par rapport aux matchs contre Bordeaux et Amiens, où l’OL a mené avant de se faire rejoindre. « On est assez professionnels pour savoir ce qui n'allait pas, a lancé Denayer. Le plus important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude. On sait ce qu'on a mal fait, on sait ce qu'on doit améliorer. On s'entraîne au quotidien pour ça. » Et pour ne surtout pas rater ses débuts dans un groupe homogène, avec aussi Benfica et le RB Leipzig.