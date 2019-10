L1 : Rennes arrache la victoire dans les derniers instants face à Toulouse

Mis sur de bons rails grâce à deux buts inscrits dans les premières minutes, Rennes a vu Toulouse recoller au score… avant que Yann Gboho, 18 ans, n’offre aux Bretons une victoire qui les fuyait depuis fin août (3-2).

Le debrief

L’instant T :

Le temps additionnel vient à peine de commencer lorsque Yann Gboho, 18 ans et onze minutes de jeu en Ligue 1 au compteur, fait son apparition sur la pelouse en lieu et place de Romain Del Castillo (91eme). Le jeune Rennais n’a touché que trois ballons, mais cela lui a suffi pour en envoyer un au fond (92eme).

Les buts

Les tops et les flops

Joris GNAGNON (6)

Quentin BOISGARD (6)

Steven MOREIRA (3)

La feuille de match

Rennes

Toulouse

Une entame de match rêvée et un finish décisif : voilà comment définir, en quelques lignes, la victoire enregistrée par Rennes contre Toulouse ce dimanche (3-2). Sevrés de succès depuis fin août (dix matchs toutes compétitions confondues) et plongés en plein doute, les joueurs de Julien Stéphan pouvaient en effet difficilement espérer meilleur démarrage. Après six minutes de jeu, le break était déjà fait au tableau d’affichage grâce à des réalisations de Mbaye Niang (3eme) et Adrien Hunou (6eme). De quoi envisager un match maîtrisé ? Pas vraiment, car les Rouge et Noir ont alors commencé à baisser le pied et les Toulousains, absents des débats durant le premier quart d’heure, sont progressivement sortis de leur boîte. Matthieu Dossevi a réduit l’écart juste avant la pause (41eme) et Max-Alain Gradel (84eme) a semblé offrir un point somme toute mérité aux visiteurs.C’était sans compter le coaching gagnant de l’entraîneur breton, qui a lancé Jordan Siebatcheu (64eme) et surtout Yann Gboho (91eme) en seconde période. A peine quelques secondes après son entrée en jeu, ce dernier a profité d’une belle remise du premier cité pour inscrire son premier but en pro (92eme) et délivrer le Roazhon Park. En face, le TFC pourra longtemps ruminer son retard à l’allumage, qui l’a sérieusement pénalisé. Les Violets ont néanmoins eu du répondant, à l’image de Quentin Boisgard. Sauf qu’ils ont de nouveau craqué au pire des moments. Une semaine après avoir triomphé de Lille (2-1), les Haut-Garonnais sont donc retombés dans leur travers. Le club de la Ville rose, lui, chute à la 17eme place.Rennes ouvre le score ! Décalé sur le côté gauche, Faitout Maouassa centre en première intention vers Mbaye Niang. La reprise de l’attaquant sénégalais fait mouche !Les Bretons doublent la mise ! Sur coup-franc, Benjamin Bourigeaud trouve Joris Gnagnon dans la surface. Le défenseur rennais remet sur Adrien Hunou, qui glisse le ballon entre les jambes de Baptiste Reynet !Toulouse réduit l’écart ! Servi par Max-Alain Gradel sur le côté gauche, Issiaga Sylla centre fort en direction du second poteau. Edouard Mendy dévie légèrement le ballon, mais cela n’empêche pas Matthieu Dossevi de trouver le chemin des filets dans un angle fermé !Le TFC égalise ! Max-Alain Gradel se charge de tirer un coup-franc aux abords de la surface rennaise. Edouard Mendy ne réussit qu’à effleurer le ballon, qui termine au fond du but !Le SRFC reprend les devants ! Alerté par Raphinha dans la surface, Jordan Siebatcheu remise sur Yann Gboho, qui tire du plat du pied gauche. Le jeune Rennais place le ballon hors de portée de Baptiste Reynet !La défense rennaise a souvent tangué, mais Joris Gnagnon a su garder le cap. Grâce à son sens du placement, le défenseur prêté par le FC Séville est parvenu à endiguer plusieurs offensives toulousaines. Et il a aussi été passeur décisif en début de match (6eme).Avant même la demi-heure de jeu, Antoine Kombouaré a décidé de remplacer Ibrahim Sangaré par Quentin Boisgard (28eme). Le Pitchoun a su saisir cette opportunité pour mettre en évidence ses qualités de percussion et sa conduite de balle, qui lui ont permis de perforer le premier rideau défensif des Rennais à plus d’une reprise.A l’image de son équipe, Steven Moreira a réalisé un début de match cauchemardesque. C’est d’ailleurs du côté de l’ancien Lorientais que sont venu les deux premiers buts bretons (3eme, 6eme). Dépassé par les événements et averti avant la pause (36eme), le latéral des Violets a été un peu plus à son avantage au retour des vestiaires. Mais le mal était fait...Temps nuageux – Pelouse glissante: M.Gautier (: M.Niang (3eme), Hunou (6eme), Gboho (92eme) pour Rennes - Dossevi (41eme), Gradel (84eme) pour Toulouse: Bourigeaud (65eme) pour Rennes - Moreira (36eme), Amian (79eme) pour Toulouse: AucuneE.Mendy () – H.Traoré (), Da Silva (cap) (), Gnagnon (), Maouassa () puis Morel (73eme) - Raphinha (), Bourigeaud (), Camavinga (), M.Niang () - Del Castillo () puis Gboho (91eme), Hunou () puis Siebatcheu (64eme): Bonet (g), Guitane, Gélin, Léa-Siliki: J.StéphanReynet () – Moreira (), Amian (), Isimat-Mirin (), I.Sylla () - Dossevi (), Sangaré () puis Boisgard (28eme -), Vainqueur () puis Makengo (76eme), Gradel (cap) () - Koulouris (), Sanogo () puis Leya Iseka (65eme): Goicoechea (g), M.Diarra, M.Koné, Ngoumou: A.Kombouaré