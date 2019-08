L1 : Nice tient bon à Nîmes

Au terme d’un match musclé entre les deux équipes, avec notamment trois cartons rouges, Nice a tenu et s’est imposé contre Nîmes aux Costières (1-2). Un succès qui permet aux Aiglons de continuer leur sans-faute en Ligue 1.

Le debrief

L’instant T :

Alors que Nice mène au score (1-2), mais est en infériorité numérique suite au carton rouge de Racine Coly (50eme), les Crocos poussent dans les dernières minutes. A la 87eme, Vlatko Stojanovski centre dans la surface mais voit Dante toucher le ballon du bras et permettre à son équipe de se dégager. L’arbitre décide de laisser jouer alors qu’un penalty n’aurait pas été scandaleux vu les nouvelles consignes et certaines mains déjà sanctionnées en ce début de saison.

Les buts

Les tops et les flops

Ignatius GANANO (7)

Yannis CLEMENTIA (7)

Anthony BRIANCON (3)

La feuille de match

NÎMES - NICE : 1-2

Nîmes

Nice

Grâce à une très bonne entame et deux buts dans le premier quart d’heure, signés Wylan Cyprien (10eme sur penalty) et Ignatius Ganago (16eme), l’OGC Nice est allé s’imposer à Nîmes ce samedi soir lors de la 2eme journée de Ligue 1. Ce bel avantage en poche, les joueurs de Patrick Vieira ont ensuite été bousculés par les Crocos, qui ont cependant manqué de justesse dans les derniers mètres. Mais, à force d’abnégation, les pensionnaires du Stade des Costières ont fini par revenir. Si Renaud Ripart a cru relancer les siens peu après la demi-heure de jeu, un hors-jeu de Zinédine Ferhat a retardé l’échéance. Pour autant, l’attaquant du NO a bien fini par réduire l’écart sur penalty avant la mi-temps (45eme+1), alors que cette rencontre devenait de plus en plus musclée. L’expulsion de Racine Coly pour un second jaune juste après le retour des vestiaires (50eme) a accentué cette physionomie. En supériorité numérique, Nîmes a alors tout tenté pour égaliser face à des Aiglons bien en place défensivement et avec un très surprenant Yannis Clémentia.A force de pousser sans résultat, les joueurs de Bernard Blaquart ont du coup perdu leurs nerfs en toute fin de rencontre. Après un carton rouge pour Pablo Martinez (97eme), lui aussi pour un second avertissement, c’est Anthony Briançon qui a vu rouge auprès de M.Letexier (98eme). Si Nîmes peut avoir des regrets ce samedi à cause d'un penalty qui aurait pu/dû être sifflé, la défaite est finalement plutôt logique pour eux. Après leur revers contre le Paris Saint-Germain en ouverture (3-0), les Gardois ont montré un bien meilleur visage mais n’ont pas encore réussi à prendre des points. Le déplacement à Monaco (20eme) s’annonce donc déjà important pour leur deuxième saison de suite dans l’élite. En revanche, tout pour le mieux du côté de Nice. Avec six points au compteur, et l’arrivée imminente de Jim Ratcliffe, la troupe de Vieira peut rêver en grand... si le Mercato suit. Le prochain match contre Marseille devrait apporter quelques réponses.But de Nice ! Suite à une intervention défensive de Briançon sur Ganago dans sa surface, le défenseur touche le ballon du bras et offre un penalty aux Aiglons. Dans l’exercice, Cyprien prend Bernardoni à contre-pied d’un plat du pied en pleine lucarne.But de Nice ! Sur à un coup-franc obtenu par Ganago à l’extérieur de la surface côté gauche et tiré par Cyprien, l’attaquant le dévie d'un genou et trompe Bernardoni de près.But de Nîmes ! Après un appel au VAR, M.Letexier accorde un penalty aux Crocos pour une faute de Cyprien sur Miguel. Ripart ne se fait pas prier pour relancer son équipe juste avant la pause.Avec un penalty provoqué, ainsi que le coup-franc qui amène son but, le Camerounais a fait très mal à la défense de Nîmes ce samedi soir. Alors que Nice rêve en grand avec Jim Ratcliffe, Ignatius Ganago a envoyé un message à l’attention de son entraîneur en répondant présent dans un match très musclé de part et d’autre.Une nouvelle fois titularisé en l’absence de Walter Benitez, le Martiniquais a sorti le grand jeu aux Costières. S’il est pris à contre-pied par Ripart sur le penalty, Yannis Clémentia a hormis cela été parfait dans ses interventions et notamment dans les airs sur les nombreux centres adverses. Il a assurément marqué des points dans son duel à distance avec Yoan Cardinale pour le poste de doublure.Homme fort de Nîmes derrière la saison dernière, le capitaine des Crocos a précipité la chute de siens ce samedi soir. Pour une main involontaire, Anthony Briançon a offert un penalty à Nice, dès les premières minutes, pour l’ouverture du score. Il a conclu sa prestation du soir par un carton rouge direct, probablement pour des mots envers l’arbitre, et devrait donc manquer quelques matchs.Temps chaud – Pelouse bonne: M.Letexier (: Ripart (45eme +1) pour Nîmes - Cyprien (10eme) et Ganago (16eme) pour Nice: Valls (25eme), P.Martinez (71eme et 97eme), Philippoteaux (89eme) et Alakouch (91eme) pour Nîmes - R.Coly (11eme et 50eme), Hérelle (35eme), Cyprien (43eme) et Tameze (72eme) pour Nice: P.Martinez (97eme) et Briançon (98eme) pour Nîmes - R.Coly (51eme) pour NiceBernardoni () - Alakouch (), Briançon (cap) (), P.Martinez (), Miguel () - Valdivia () puis S.Sarr (58eme), Valls () puis Philippoteaux (78eme), Bobichon () - Ferhat (5), Ripart (6), Duljevic (5) puis Stojanovski (68eme): L.Dias (g), Landre, Paquiez, Denkey: B.BlaquartClémentia () - Burner (), Hérelle (), Dante (cap) (), R.Coly () - Lees-Melou (), Cyprien (), Tameze () - Lusamba () puis I.Cissé (76eme), Sacko (4) puis Pelmard (54eme), Ganago (7) puis K.Thuram (83eme): Cardinale (g), Sylvestre, Srarfi, A.Gameiro: P.Vieira