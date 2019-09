L1 : Nice gère face à Dijon

Au terme d’une partie rythmée et pleine de suspense, les deux formations n’ont pu se départager. Inquiétants derrière, les Girondins de Bordeaux ont trouvé les ressources pour aller chercher le nul contre des Brestois volontaires et sans complexe.

Le debrief

L’instant T :

A la 68eme, Brest mène 2-1. Bordeaux pousse, se découvre et les visiteurs lancent un contre. Venu défier Costil sur un service d’école de Grandsir, A.Mendy veut jouer un vilain tour à ses ex-coéquipiers et faire le break… mais sa frappe croisée n’attrape que la base du montant opposé !

Les buts

Les tops et les flops

Samuel GRANDSIR (7)

Romain PERRAUD (6)

Vukasin JOVANOVIC (3)

La feuille de match

BORDEAUX - BREST : 2-2

Bordeaux

Brest

Médiocre en fin de saison dernière, le FCGB avait ravivé les doutes dès la première journée et une défaite à Angers durant laquelle le contenu était médiocre. Deux nuls face à Montpellier et Lyon, et deux victoires contre Dijon et Metz plus tard, les hommes de Paulo Sousa s’étaient hissés en première partie de classement, et espéraient confirmer cette dynamique positive en profitant de leur troisième réception. Las ! Le 3-4-3 du tacticien portugais a vite pris l’eau sur les côtés, Kwateng et Kalu n’assumant pas leur part d’efforts défensifs et abandonnant une charnière pesante à la vivacité des ailiers finistériens. Si Briand a allumé la lumière peu après l’entame, les Bordelais ont vite concédé une égalisation logique et souffert de la verticalité brestoise. Au caractère, à l’orgueil de jouer un promu chez eux, les Aquitains sont allés chercher un point grâce à une tête de Pablo sur corner. Neuvièmes au coup d’envoi, ils grimpent de trois rangs au classement, mais pourraient vite retomber après la trêve si de nombreux réglages tactiques ne sont pas effectués.Démarrant l’exercice en fanfare (deux nuls, une victoire), le promu brestois s’était ensuite lourdement incliné à Nîmes avant de concéder un triste 0-0 à Francis Le-Blé contre le rival rennais. Pour leur 500eme match dans l’élite, les Finistériens ont tenu à réciter une belle partition, celle du petit poucet qui a faim, croit en sa chance et joue vite vers l’avant. Avec un peu plus de métier et de vice, les protégés d’Olivier Dall’Oglio auraient même pu tenir le score et repartir du Matmut-Atlantique les poches pleines. Car ce point ne leur permet pas de prendre leurs distances avec la zone rouge. Néanmoins, en affichant les mêmes valeurs lors des prochaines journées tout en emmagasinant l’expérience permettant de tenir un résultat, les Brestois devraient vite voir plus haut.But de Bordeaux ! A 22 mètres sur la gauche, Benrahou enroule un coup-franc du gauche. Briand file entre Autret et Charbonnier pour couper de la tête à l'angle des 5,50. Son coup de casque sous la barre ne laisse aucune chance à Larsonneur !But de Brest ! Après un relais d'Autret, Charbonnier lance Court d'un piqué côté gauche. L'ailier brestois centre fort devant le but. Au second poteau, Grandsir termine le travail en croisant !But de Brest ! Court profite du mauvais alignement de la charnière girondine pour griller la politesse à Koscielny et Kwateng. Plutôt que de frapper, l'ailier temporise et décale Autret, qui arrive lancé dans l’axe. Des 12 mètres, le capitaine conclut du droit sans trembler ! Costil est battu sur la gauche !But de Bordeaux ! Sur un corner venu de la droite et frappé sortant par Adli, Pablo va plus haut que ses adversaires pour smasher du point de penalty une tête croisée imparable !Impressionnant dans sa fréquence de foulée et ses remontées de balle, l’ailier finistérien a profité des boulevards laissé par Kalu et Kwateng sur les côtés, se régalant ensuite à la course face à Pablo et Jovanovic. C’est lui qui est à l’initiative des contres visiteurs les plus saignants. Auteur de l’égalisation derrière Charbonnier qui pensait avoir manqué le coche, il aurait également pu obtenir l’exclusion de Jovanovic, qui lui a passé un coup de tondeuse alors qu’il s’apprêtait à défier Costil. Seul bémol : une reprise ratée à la 32eme, alors que la défense l’avait oublié !Comme son alter ego Faussurier, le latéral gauche brestois a défendu sur ses appuis, se laissant rarement embarquer par Benrahou et Kwateng. Il a également essayé de se projeter, distillant quantité de centres dans la surface, et faisant même admirer sa frappe lourde sur de seconds ballons. Si cela n’a pas payé ce samedi soir, il est évident que l’apport offensif de l’ancien défenseur du Paris FC fera gagner de nombreux points au Stade Brestois cette saison.Aligné sur la droite d’une charnière à 3, le Serbe a terriblement souffert de la vivacité de ses adversaires. Souvent pris de vitesse par Court et Grandsir, il a découpé l’ex-Troyen à la 41eme en dernier défenseur. Si M.Millot a considéré que l’action se déroulait sur un côté et n’a sorti qu’un jaune, Paulo Sousa a lui décidé de faire sortir le maillon faible d’une défense aussi lourde que fébrile dès la mi-temps.Temps doux – Pelouse de qualité: M.Millot (: Briand (6eme) et Pablo (70eme) pour Bordeaux - Grandsir (20eme) et Autret (45eme+1) pour Brest: Jovanovic (41eme), Adli (46eme), Otavio (71eme) et Mexer (84eme) pour Bordeaux -Castelletto (23eme), Belkebla (37eme) et Bain (61eme) pour Brest: AucuneCostil (cap) () - Pablo (), Koscielny (), Jovanovic () puis Mexer (46eme -) - Kwateng (), Otavio () - Adli (), Kalu () puis Kamano (81eme) - Hwang (), Briand (), Benrahou () puis Maja (63eme): Poussin (g), Poundjé, Tchouaméni, Basic: P.SousaLarsonneur () - Faussurier (), Bain (), Castelletto (), Perraud () - Belkebla (), I.Diallo () - Court (), Autret (cap) () puis A.Mendy (62eme), Grandsir (7) puis Mayi (87eme) - Charbonnier (4) puis Battocchio (78eme): Léon (g), Belaud, Duverne, Lasne: O.Dall’Oglio