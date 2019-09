L1 : Nantes s'offre le derby face à rennes

Après une série noire face au Stade Rennais, Nantes a enfin dominé son voisin grâce à un but d'Abdoulaye Touré sur penalty.

Le debrief

L’instant T :

Adrien Hunou était parti dans le dos de la défense et Albon Lafont n’avait pas énormément d’autre choix que de partir à l’abordage : son tacle malheureux à la limite de la surface a été rattrapé par un arrêt dans la foulée sur le penalty d’un Mbaye Niang hésitant (35eme). Le tournant du match.

Le but

Les tops et les flops

Abdoulaye TOURÉ (6)

Moses SIMON (6)

Eduardo CAMAVINGA (7)

La feuille de match

NANTES – RENNES : 1-0

Nantes

Rennes

12 matchs sans victoire toutes compétitions confondues, 14 ans de disette à domicile : avant ce derby du mercredi soir face au Stade Rennais, les chiffres faisaient mal pour le FC Nantes et comme d’habitude, on espérait sans trop y croire voir enfin un succès coté Jaune et Vert.Le dernier avait été acquis à Rennes il y a presque six ans jour pour jour et celui-ci porte le sceau de deux hommes. Alban Lafont pour le premier acte avec ce penalty de M’baye Niang qu’il a stoppé en partant sur sa gauche (35eme) après l’avoir lui-même provoqué. Abdoulaye Touré pour la seconde période avec cette panenka réussie face à Edouard Mendy (77eme) après un rush de Moses Simon suivi d’une offrande de Benavente et d’une main de Jérémy Morel sur la tentative de Mehdi Abeid.Tout ne s’est pas joué aux onze mètres : le portier rennais s’était notamment montré décisif pour écoeurer un Kader Bamba proche d’un but d’anthologie avant la pause (38eme). Mais dans ce match âpre, disputé - avec pas mal et de moments électriques - et finalement assez pauvre en occasions, c’est dans l’exercice du coup de pied de réparation que la différence ce sera faite. Une atmosphère pleine de tension et d’adrénaline qui avait tout pour ravir la Beaujoire au coup de sifflet final.Lancé coté gauche, Simon élimine Grenier, s’échappe et décale Benavente dans la surface. Ce dernier sert instantanément en retrait Abeid qui arrive lancé, sa frappe est déviée par la main de Morel. Sur le penalty, Touré réussit une panenka sur la gauche de Mendy.Le néo-capitaine nantais a tenu son rang et a tenu ses responsabilités au moment où M. Gautier a sifflé son deuxième penalty de la soirée. Auteur d’une prestation convaincante, le milieu a régalé la Beaujoire avec cette panenka et cette célébration pleine de passion.Le dynamiteur de défense avait des jambes et a fait mal à ses adversaires sur son coté gauche, notamment sur l’action qui amène la main de Morel. Décisif.La pépite rennaise confirme match après match son potentiel : encore une fois peu d’erreur et un jeu toujours aussi utile et agréable.Temps pluvieux – Pelouse excellente: A. Gautier (: Touré (77eme) pour Nantes: Fabio (22eme) et Lafont (32eme) pour Nantes, Lea Siliki (56eme), Hunou (59eme) et Raphinha (88eme) pour Rennes: AucuneLafont () – Appiah (), Girotto (), Pallois (), Fabio () - Krhin () puis Abeid (61eme), A. Touré (cap) () – K. Bamba () puis Moutoussamy (72eme), Blas () puis Benavente (67eme), M. Simon () – K. Coulibaly ().: Olliero (g), Wague, Basila, Louza.: C. GourcuffE. Mendy () – H. Traoré (), Da Silva (cap) (), Gnagnon (), Morel () - Del Castillo () puis Bourigeaud (64eme), Grenier (), Camavinga () puis Siebatcheu (81eme), Lea Siliki () puis Raphinha (64eme) – A. Hunou (), M. Niang ().: Salin (g), Gelin, Martin, Tait.: J. StéphanJérémie Baron à la Beaujoire