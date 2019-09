L1 : Nantes s’arrache et met fin à la série noire face à Rennes

Après quatre défaites de suite, Metz a renoué avec la victoire en s’imposant, pour la première fois depuis 1995, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (0-1). Saint-Etienne, 19eme, est en crise.

Le debrief

L’instant T :

Sur un centre de la gauche de Robert Beric, le défenseur messin, Mamadou Fofana, dégage du pied droit. Son pied vient heurter, à l’impact, Arnaud Nordin. L’arbitre Eric ne bronche pas et ne sera pas rappelé par le VA. Si l’action est spectaculaire, il a sans doute pris la bonne décision, l’ex-ailier nancéien étant, d’une part, doté d’un petit gabarit, et, baissant, en plus, légèrement la tête.

Les buts

Les tops et les flops

Habib Diallo (7)



5 - Habib Diallo est seulement le 2e joueur de Metz à inscrire au moins 5 buts lors des 7 premières journées d'une saison de Ligue 1 au 21e siècle après Mevlut Erding en 2016/17 (6 réalisations). Grenat. @FCMetz pic.twitter.com/AQchwCAmWx

— OptaJean (@OptaJean) September 25, 2019

Fabien Centonze (7)

Loïc Perrin (3)

La feuille de match

SAINT-ETIENNE - METZ : 0-1

Saint-Etienne

FC Metz

Il était déjà sur un siège éjectable avant la rencontre. Ghislain Printant ne devrait, cette fois, pas résister à la nouvelle défaite de l’AS Saint-Etienne, la quatrième en sept journées de Ligue 1, la troisième d’affilée toutes compétitions confondues. Dix-neuvième et relégable, le club du Forez vit un début de saison catastrophique, bien loin de ses ambitions initiales de podium. Plus inquiétant, encore, il n’a jamais affiché l’état d’esprit d’une formation, revancharde, déterminée à redresser la barre et à relancer la machine.Pire, ils n’ont jamais, réellement, été en mesure d’inquiéter Alexandre Oukidja et une équipe messine, bien en place, solidaire, conquérante qui restait pourtant sur quatre revers de rang. Dans ce choc entre malades, seuls les Messins avaient, a priori, la volonté de guérir. Et le meilleur antidote, pour y parvenir, reste de renouer avec la victoire. Une victoire historique pour le club mosellan, qui n’avait plus humé cette joie dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard depuis 1995 (0-1), grâce à une réalisation de Cyrille Pouget. Une fois encore, les Grenats ont trouvé leur salut en Habib Diallo, leur buteur patenté.Ils n’ont jamais été mis en danger ou presque, ont été souverains dans l’entrejeu et ont retrouvé les valeurs d’abnégations qui appartiennent au club de Bernard Serin. Grâce à ce succès, les hommes de Vincent Hognon remontent à la 16eme place et tenteront de capitaliser, ce samedi à domicile, face à Toulouse. Pour les Verts, en revanche, la crise ne couve plus, elle est latente à 10 jours du toujours très sulfureux derby face à Lyon. Ghislain Printant sera-t-il encore sur le banc ? Sans doute pas comme entraîneur principal…But du FC Metz ! Sur un corner tiré côté gauche par Adama Traoré, Habib Diallo se joue avec malice de Loïc Perrin au point de penalty et catapulte la sphère de la tête dans les filets stéphanois d’une belle tête rageuse !En Moselle, il a fait taire les sceptiques en moins de temps qu’il ne faut pas écrire ces lignes. Auteur de cinq buts en sept matchs, Habib Diallo est le monsieur plus de cette équipe messine. On peut même dire qu’il y a une Diallo-dépendance. Malin face à Loïc Perrin qu’il pousse très légèrement au départ du corner, le Sénégalais a fait trembler les filets d’une belle tête. Il a, surtout, excellé, d’une manière générale, dans le domaine aérien et a été très précieux par sa capacité à conserver le ballon.Depuis le début de la saison, le seul latéral droit de métier du FC Metz était davantage à la peine hors de Saint-Symphorien qu’à domicile. Discipliné et concerné, déterminé et véloce, il a réalisé une prestation aboutie en cadenassant Arnaud Nordin et en apportant, dès qu’il l’a pu, le surnombre sur son aile grâce à sa vitesse de course.Il est le capitaine, le talisman, mais, surtout, le baromètre de son équipe. Quand il est en forme, Saint-Etienne rayonne. Mais quand il est moins bien, son équipe plafonne. Loïc Perrin est le symbole des maux des Verts. Il ne dégage pas sa sérénité habituelle et a été en grande difficulté face à Habib Diallo dans le domaine aérien. Il se fait avoir comme un bleu sur le but de ce dernier.Temps pluvieux – Pelouse détrempée: M.Wattellier (: I.Diallo (18eme) pour Metz: Kolodziejczak (52eme), Nordin (61eme), Khazri (82eme) et Bouanga (88eme) pour Saint-Etienne - A.Traoré (25eme) pour Metz: AucuneBajic () - Debuchy (), Kolodziejczak (), Perrin (cap) (), Trauco () puis Bouanga (58eme) - Cabaye () puis Boudebouz (63eme), M’Vila () - Hamouma (), Khazri () puis Abi (81eme), Nordin () - Beric (: Vermot (g), Nade, M.Camara, Z.Youssouf: G.PrintantOukidja () - Centonze (), M. Fofana (), Boye (), Delaine () – N’Doram (), Angban () puis Cohade (46eme, (), Maïga () - A. Traoré () puis Sunzu (70eme) , H. Diallo (cap) (), N’Guette () puis Niane (74eme): Delecroix (g), Cabit, Gakpa, Ambrose: V.Hognon