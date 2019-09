L1 : Nantes maîtrise Reims et continue son ascension

Après une première période bien terne, Nantes a pris la mesure du Stade de Reims dimanche (1-0) et engrange un troisième succès de rang qui le place virtuellement sur le podium de L1.

Le debrief

L’instant T :

Il réalisait déjà un grand match. Mais cette action vient sublimer son bilan. Dans le temps additionnel, alors que les trois points n’étaient plus très loin, Girotto s’est jeté une énième fois devant Moussa Doumbia qui armait une tentative dangereuse dans la surface, et a certainement évité une égalisation sur le fil.

Les buts

Les tops et les flops

Andrei GIROTTO (8)

Dereck KUTESA (6)

Rémi OUDIN (4)

La feuille de match

NANTES - REIMS : 1-0

Nantes

Reims

On ne peut pas dire que Reims soit un adversaire qui réussit au Football Club de Nantes : avec un seul succès au XXIe siècle face à la formation champenoise avant ce dimanche, la maison jaune avait pris pour habitude de galérer lors de ces rencontres. Si l’on ajoute à cela le beau bilan défensif rémois après quatre journées (un seul petit but encaissé), les chiffres n’allaient pas dans le sens de la bande de Christian Gourcuff, qui alignait Ludovic Blas pour la première fois. Le premier acte, vide dans le contenu d’un coté comme de l’autre, n’annonçait pas un grand après-midi à la Beaujoire.Mais à force de patience et de solidité défensive, et malgré un gros déchet face au but, les Canaris ont logiquement trouvé la faille par Kalifa Coulibaly à 20 minutes du terme. En face, les hommes de David Guion semblaient ce dimanche, sous le cagnard de Loire-Atlantique, avoir perdu ce qui fait leurs forces week-end après week-end, et se sont heurtés à un mur nantais symbolisé par Andrei Girotto. Mine de rien, après un début d’exercice tout timide, voilà les Canaris qui flirtent avec le podium grâce à leurs trois succès de rang (Amiens, Montpellier et donc Reims) pendant que le Stade de Reims a lui du mal à enchaîner. Sauf grosse performance de Marseille ce dimanche soir, Nantes sera 3eme de Ligue 1. Pour une semaine, au moins.Un ballon est renvoyé par la défense nantaise. Louza en hérite devant les 16 mètres, mais se fait tacler par Kamara. Coulibaly récupère, déborde Disasi et croise pour tromper Rajkovic à ras-de-terre.Girotto était tout simplement partout, notamment en seconde période, pour couper les ballons rémois les plus chauds, jaillir dans les pieds adverses et tenir la baraque derrière. Le Brésilien se révèle à ce poste de défenseur central auquel son coach a décidé de le reconvertir.Même s’il a un peu disparu après la pause, Kutesa a profité de l’occasion qui lui était offerte pour montrer de belles choses dès sa première. Le jeune Suisse faudra confirmer dans les semaines à venir si son temps de jeu le lui permet.Pour son retour au terrain suite à son départ avorté vers la Fiorentina, Oudin n’a pas beaucoup été en vue et n’a pas eu d’occasion de se montrer.Temps très chaud – Pelouse excellente: M.Delajod (: Coulibaly (70eme) pour Nantes: Pallois (47eme) pour Nantes - H. Kamara (67eme), Romao (78eme) et Chavalerin (86eme) pour Reims: AucuneLafont () – Fábio (), Girotto (), Pallois (), C. Traoré () – A. Touré (cap) (), Abeid () – Louza () puis Benavente (87eme), Blas () puis K. Bamba (63eme), Simon () puis Moutoussamy (90eme) – K. Coulibaly (: Olliero (g), Appiah, Wagué, R.Pereira De Sa: C. GourcuffRajković () – Foket (), Abdelhamid (), Disasi (), H. Kamara () – Romao (cap) () puis Munetsi (86eme), Chavalerin () – Oudin () puis Suk (76eme), M. Doumbia (), Kutesa () puis Cafaro (76eme) – B. Dia (: N. Lemaître (g), Konan, Maresic, Mbuku: D. Guion