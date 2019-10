L1 : Montpellier sans idées face à Angers

Gêné par une équipe d'Angers solide et appliquée, Montpellier n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (0-0) ce samedi soir.

Le debrief

L’instant T : 57eme

Sur une ouverture de Pedro Mendes, Andy Delort parvient, en déséquilibre à remettre de la tête sur son compère de l’attaque, Gaëtan Laborde. Celui-ci exécute une volée du gauche quasiment parfaite qui vient heurter le montant droit de Ludovic Butelle, tout heureux de ne pas voir le ballon ricocher sur son dos dans la foulée.

Les tops et les flops

Téji SAVANIER (6)

Gaëtan Laborde (6)

Florent MOLLET (4)

La feuille de match

MONTPELLIER – ANGERS : 0-0

Montpellier

Angers

Montpellier s’arrête à quatre. Après quatre victoires de rang à la Mosson, le club de la Paillade a dû se contenter du partage des points face à des Angevins qui, eux, ont enchaîné un quatrième match sans succès (2 nuls et 2 défaites).(voir par ailleurs). La faute à l’équipe de Stéphane Moulin, bien en place, disciplinée et incisive en contres sous l’impulsion d’un saignant Angelo Fulgini. Pas dans un grand jour, Stéphane Bahoken a d’ailleurs gâché deux belles occasions de faire trembler les filets de Géronimo Rulli (20eme et 64eme).Mais Montpellier peut également nourrir des regrets. Car Gaëtan Laborde, dans tous les bons coups, a vu sa volée du gauche fracasser le poteau de Ludovic Butelle, visiblement battu (57eme)., lors de la première journée de Ligue 1. Ils tenteront de se racheter et de reprendre les points perdus en route la semaine prochaine à Metz, 19eme. Angers aura, dans le même temps, à cœur de renouer avec le succès lors de la réception de Strasbourg, qui n’est plus lanterne rouge. Bref, les deux clubs mettront le cap à l’Est !Téji Savanier n’a pas encore 90 minutes dans les jambes et n’est pas encore au top de sa forme. Mais la recrue phare cet été de Montpellier a, par intermittence, fait admirer sa clairvoyance et sa justesse technique pour sa première titularisation de la saison à la Mosson. Il délivre notamment une galette comme on dit dans le jargon sur ce coup-franc déposé juste avant le repos à Pedro Mendes, qui place sa tête au-dessus (45eme). Il gâche un bon coup-franc aux 20 mètres en tombant sur le mur et les 193 centimètres sous la toise de Romain Thomas. Remplacé à 20 minutes de la fin par Joris Chotart.Il ne lui a manqué qu’un but pour rendre une copie de tout premier plan. Poison constant pour l’arrière-garde angevine, Gaëtan Laborde s’est démené comme un beau diable et a multiplié les courses. Il s’est également procuré les meilleures occasions de son équipe entre cette tête trop croisée d’un rien (2eme) et cette volée du gauche sur le poteau (57eme). Paye-t-il un manque de lucidité à cause de tous ses efforts ? Peut-être.Malgré quelques ouvertures bien senties, des redoublements et une vraie connivence avec Téji Savanier, Florent Mollet n’a pas suffisamment pesé sur le jeu offensif de son équipe. Il n’a pas non plus été à son avantage sur les coups de pied arrêtés, pas assez levés. Il a été très loin de son rendement du dernier match à la Mosson, face à Monaco (3-1), contre qui il avait été intenable et dans tous les bons coups.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Millot (: aucun: Savanier (59eme), Mollet (93eme) pour Montpellier – I.Traoré (49eme), Capelle (70eme), Pereira Lage (90eme) pour Angers: AucuneRulli () – Souquet (), P.Mendes (), Hilton (cap) (), Congré (), Oyongo () – D.Le Tallec (), Savanier() puis Chotart (70eme), Mollet () – Laborde (), Delort () puis Badu (82eme).: Bertaud (g), Ristic, Cozza, Sambia et S.Camara.: M. Der ZakarianButelle () – Manceau (), I. Traoré (cap) (), R.Thomas (), Aït-Nouri () - Santamaria () – Pereira Lage (), Fulgini () puis Thioub (80eme), Mangani (), Ninga () puis Capelle (71eme) - Bahoken () puis Alioui (68eme): Petkovic (g), Leticia (g), Pavlovic, Bobichon et Pajot.: S. Moulin