L1 : Monaco et Ben Yedder enchaînent face à Nantes

En ouverture de la 11eme journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (1-0) grâce à une nouvelle réalisation de Wissam Ben Yedder.

Le debrief

L’instant T :

Alors que les Canaris poussent pour égaliser, Youan accélère sur le côté gauche. Après s’être appuyé sur Moutoussamy, le numéro 24 enchaîne avec une frappe à ras de terre du pied droit, mais Lecomte est à la parade (90eme). Les Monégasques ont eu chaud jusqu’au bout.

Les buts

Les tops et les flops

Wissam BEN YEDDER (7)



9 - Wissam Ben Yedder est devenu le joueur de Monaco le plus rapide à inscrire 9 buts en Ligue 1 avec le club du Rocher sur les 50 dernières saisons (9 matches). Virtuose. @WissBenYedder

#FCNASM pic.twitter.com/glbfwMJ2qO

— OptaJean (@OptaJean) October 25, 2019

Kalifa COULIBABLY (4)

FABIO (non noté)

La feuille de match

NANTES - MONACO : 0-1

Nantes

Monaco

En déplacement sur la pelouse de Nantes, vendredi soir, Monaco signe son premier succès à l’extérieur depuis le mois de mars. Alors que Cesc Fabregas, Ruben Aguilar et Fodé Ballo-Touré ont notamment débuté sur le banc, c’est l’inévitable Wissam Ben Yedder (22eme) qui a permis de débloquer une rencontre rythmée du coté de la Beaujoire. Avec Gelson Martins et Gil Dias qui n’ont pas forcément été à la fête sur les couloirs, Kalifa Koulibaly, Moses Simon, Kader Bamba et Elie Youan ont eu des opportunités plus ou moins franches, mais la défense asémiste tient son deuxième clean-sheet de la saison.L’essentiel a été assuré avec un succès qui permet aux troupes de Leonardo Jardim de remonter provisoirement à la 8eme place du classement, avec deux longueurs de retard sur le podium. Avec 12 points glanés sur les quinze derniers possibles, le club de la Principauté retrouve progressivement des couleurs, même si cela confirmation au niveau défensif. Du côté du FCN, cela fait deux défaites de suite (0 but inscrit), et les troupes de Christian Gourcuff sont pénalisées par leur manque de réalisme, de justesse au niveau offensif (dix frappes non cadrées ce vendredi). Pour ne rien arranger, le latéral brésilien Fabio sera absent plusieurs mois. Il s’agit d’une soirée à oublier pour le club du président Waldemar Kita qui s’est éteint en seconde période. Et ceci malgré une dernière occasion pour Youan au début du temps additionnel.Contre-attaque pour Monaco. Servi par Slimani, Golovin lance Ben Yedder en profondeur. Légèrement décalé sur le côté droit de la surface du FCN, le Tricolore élimine Fabio (d’un crochet) et Pallois (avec un contre favorable), avant de placer une frappe du pied droit hors de portée de Lafont. Son tir termine dans la lucarne gauche du gardien nantais.Auteur de son 9eme but de la saison en Ligue 1 (22eme), l’ancien joueur du FC Séville n’a pas été loin d’un doublé en seconde période (59eme), mais M.Léonard a fini par refuser cette réalisation en raison d’une position de hors-jeu au départ de l’action. Le Tricolore est le premier buteur adverse à la Beaujoire cette saison.Confirmé à la pointe de l’attaque nantaise, l’ancien joueur de La Gantoise s’est procuré plusieurs occasions franches (7eme, 13eme, 45eme+2 et 50eme). Le Malien ne calcule pas ses efforts, mais cela a manqué de précision dans le dernier geste.Rapidement averti, le latéral brésilien a connu une entame de match cauchemardesque. Alors que Wissam Ben Yedder l’a trop facilement éliminé sur l’ouverture du score, l’ancien joueur de Manchester United s’est blessé gravement sur cette même action. Sorti sur une civière, le numéro 2 était en larmes. Il s'agit d'une rupture du tendon rotulien. Sa saison est d'ores et déjà terminée.Temps doux – Pelouse en bon état: M.Léonard (: Ben Yedder (22eme) pour Monaco: Fabio (10eme) et Pallois (74eme) pour Nantes - Lecomte (92eme) et Jemerson (95eme) pour Monaco: AucuneLafont () – Appiah () puis Basila (52eme), Girotto (), Pallois (), Fabio () puis Moutoussamy (22eme -) – Ab.Touré (cap) (), Abeid () – K.Bamba (), Blas () puis Youan (78eme), Simon () – K.Coulibaly (: Olliero (g), Basila, Homawoo, Kayembe, Pereira de Sa: C.GourcuffLecomte () – G.Martins (), Jemerson (), Glik (cap) (), B.Badiashile (), G.Dias () – Bakayoko (), A.Silva (), Golovin () – Ben Yedder () puis Fabregas (91eme), Slimani () puis K.Baldé (80eme): Subasic (g), Ballo-Touré, Maripan, Aguilar, Augustin: L.Jardim