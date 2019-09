L1 : Monaco a encore galéré face à Reims

Encore en souffrance défensivement, Monaco a eu besoin d'un grand Benjamin Lecomte pour tenir le point du match nul à Reims samedi soir.

Le debrief

L’instant T :

On joue depuis vingt minutes à Auguste-Delaune et Monaco est en grande souffrance face aux offensives rémoises, notamment depuis l’aile gauche. Konan déborde et met encore Aguilar en difficulté. A la réception, seul à bout portant, Dia pense marque avec une reprise puissante et cadrée. Mais Lecomte sort un arrêt réflexe assez incroyable et permet à l’ASM de préserver sa cage inviolée. Sans nul doute le geste de la soirée.

Les tops et les flops

Benjamin LECOMTE (8)

Axel DISASI (7)

Kamil GLIK (4)

La feuille de match

REIMS - MONACO : 0-0

Reims

Monaco

L’image est un peu triste mais elle dit beaucoup de la mauvaise passe que traverse Monaco. Il reste 10 secondes à jouer entre Reims et l’ASM et les Monégasques ont le ballon à hauteur de la ligne médiane. Ils pourraient tenter une dernière offensive pour empocher un succès qui leur ferait le plus grand bien. Mais au lieu de cela, ils temporisent, comme s’ils attendaient le coup de sifflet final. Un match nul 0-0 à Auguste-Delaune, c’est visiblement une performance dont se satisfont les hommes de Leonardo Jardim en 2019. Alors bien sûr, aucun but encaissé, c’est un petit exploit cette saison pour le club de la Principauté. Surtout que sans un grand Benjamin Lecomte, Monaco aurait sans doute encore perdu ce samedi soir. Car même avec une défense à cinq, l’ASM a pris l’eau derrière. Qu’ils soient trois, quatre ou cinq ne change donc rien. Les défenseurs monégasques ont la tête dans le seau, à commencer Kamil Glik, toujours aussi lent. Même Ruben Aguilar, arrivé cet été en provenance de Montpellier, est méconnaissable.En première période, il a fallu plusieurs arrêts décisifs du nouveau gardien monégasque pour que la cage reste inviolée, ou quelques gros ratés rémois comme ceux de Rémi Oudin et Thomas Foket. Heureusement pour Monaco, Tiémoué Bakayoko a haussé le ton en deuxième période et la pression s’est fait moins intense. Avec plus de réussite (et de mordant), les visiteurs auraient pu l’emporter face au SDR, Gelson Martins ayant une balle de victoire au bout d’un pied beaucoup trop tendre. On ne sait pas de combien de temps le champion de France 2017 aura besoin pour se remettre les idées à l’endroit. On n’est même pas sûr qu’il y parvienne. Quant à Leonardo Jardim, son avenir devrait rester compromis avec ce résultat, même si, avec les forfaits de Wissam Ben Yedder et d'Islam Slimani, le coach portugais n’était cette fois pas aidé. En attendant, la galère continue et l’ASM reste 19eme de Ligue 1. Le derby de mardi contre Nice s’annonce très, très important.Pas à son niveau depuis son arrivée sur le Rocher, Benjamin Lecomte tient son match référence avec Monaco. Le gardien monégasque a sauvé plusieurs fois les siens, notamment en première période, avec surtout un arrêt réflexe incroyable sur une reprise à bout portant de Dia. Côté rémois, Rajkovic a aussi été très bon.Pas au mieux la semaine dernière, Axel Disasi a bien rectifié le tir lors de la venue de Monaco. Le jeune défenseur central de Reims a été parfait à côté d’un Abdelhamid plus inconstant. C’est lui qui revient à toute vitesse dans les pieds de Gelson Martins pour l’empêcher d’ouvrir le score en première période.Les matchs passent et le constat est toujours le même : Kamil Glik n’est absolument pas au niveau requis actuellement. Le Polonais a encore payé cher sa lenteur ce samedi soir. Plusieurs fois, il s’est aussi raté au marquage. Maripan et Badiashile n’ont pas été rassurants non plus en défense.Temps clair – Pelouse en bon état: M.Thual (: A.Silva (76eme) et G.Dias (90eme) pour MonacoRajkovic () – Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), Konan () - Romao (cap) (), Chavalerin () - Oudin (), Cafaro () puis Munetsi (85eme), M.Doumbia () puis Kutesa (80eme) - B.Dia () puis Donis (69eme): Lemaître (g), H.Kamara, Mbuku, Suk: D.GuionLecomte () – Aguilar (), Maripan (), Glik (cap) (), B.Badiashile (), G.Dias () - A.Silva () puis Fabregas (85eme), T.Bakayoko (), Golovin () - G.Martins () puis Onyekuru (74eme), K.Baldé () puis Augustin (74eme): Benaglio (g), Ballo-Touré, Jemerson, Boschilia: L.Jardim