L1 : Metz sort de la zone rouge

Face à une équipe de Nantes réduite à dix, Metz est parvenu à s'imposer et sort ainsi de la zone de relégation.

Le debrief

L’instant T :

A l’heure de jeu, sur un long ballon anodin de la défense messine, Adama Traoré réussit sa déviation de la tête dans la course d’Habib Diallo. Le Sénégalais tente de s’emmener le ballon de la tête pour entrer dans la surface de réparation. Mais Molla Wagué intervient le pied en hauteur, dégageant le ballon et effleurant la tête du buteur sénégalais. Jeu dangereux pour Monsieur Pignard, qui expulse l’international malien. Le début de la fin pour une équipe nantaise peu inquiétée jusqu’ici, mais qui va subir la fin de rencontre.

Le but

Les tops et les flops

Kevin N’Doram (6)

Farid Boulaya (non noté)

Molla Wagué (4)

La feuille de match

METZ - NANTES : 1-0

Metz

Nantes

Sur le papier, la rencontre avait tout l’air d’un match des extrêmes, entre Nantes, surprenant deuxième de Ligue 1 et Metz, lanterne rouge. Surtout que les Canaris restaient sur six victoires lors des sept derniers matchs. Pragmatiques et efficaces, les hommes de Christian Gourcuff espéraient bien poursuivre leur série de 1-0, bien que privés de Nicolas Pallois et Fabio, titulaires indiscutables en défense mais tous deux suspendus. D’autant que Metz n’avait jusqu’ici gagné qu’une seule fois chez lui cette saison, face à Monaco au mois d’août. La première mi-temps a été très terne, avec une seule frappe (lointaine) cadrée, entre des Nantais peu inspirés et des Messins qui jouent davantage avec la peur de perdre que l'envie de gagner. Les deux équipes sont revenues avec de meilleures intentions en seconde période. Les locaux ont poussé mais n’ont pas été loin de se faire cueillir en contre, jusqu’à l’expulsion de Molla Wagué, véritable tournant d’un match que les Nantais semblaient souvent maîtriser jusqu’ici.Le coaching de Vincent Hognon a ensuite fait la différence. L’entrée de Boulaya à l’entame du dernier quart d’heure a apporté plus de maîtrise technique à l’attaque des Grenats. Ces derniers ont finalement été récompensés par l’ouverture du score d’Habib Diallo à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Le septième but de la saison pour l’attaquant sénégalais. Déjà meilleur artificier de Ligue 2 la saison dernière, le voilà qui rejoint Victor Osimhen en tête du classement des buteurs de l’élite, en ayant inscrit plus de trois quarts des buts de son équipe ! Cette victoire méritée permet à Metz de remonter à la 14eme place de Ligue 1, en attendant les matchs de dimanche. En revanche, c'est un coup d’arrêt pour les Canaris, qui auraient pu accentuer leur avance sur leurs poursuivants et qui pointent désormais à cinq longueurs du leader parisien.But de Habib Diallo pour le FC Metz ! Côté droit, Boulaya adresse un centre à ras-de-terre parfait entre le point de penalty et les six mètres. Oublié au marquage, Diallo croise son tir pour prendre Lafont à contre-pied et délivrer Saint-Symphorien !Le jeune milieu Franco-Tchadien, prêté par l’AS Monaco, a livré une prestation aboutie en véritable métronome d’une équipe messine qui a mérité sa victoire. Il aurait même pu s’offrir le premier but de sa carrière en Ligue 1 si sa reprise de la tête n’avait pas heurté le poteau droit de Lafont.L’ailier algérien, capital dans l’obtention du titre en Ligue 2 la saison dernière, a connu un début de saison compliquée, enchaînant les prestations médiocres et les rencontres en tribunes. Cette offrande pour Habib Diallo en fin de match permet à son club de respirer et devrait le mettre en confiance pour la suite.Le défenseur des Aigles du Mali pouvait profiter de la suspension de Nicolas Pallois pour se relancer, après une première sortie ratée face au LOSC du Nigérian Victor Osimhen. Mais en laissant ses partenaires à 10 peu après l’heure de jeu, il s’est de nouveau illustré de la mauvaise manière.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Pignard (: Diallo (87e) pour Metz: Cabit (48e) et H.Maïga (72e) pour Metz – Abeid (72e) pour Nantes: Wagué (62e) pour NantesOukidja () – Cabit (), M.Fofana (), Boye () puis Sunzu (45e,), Centonze () – N’Doram (), Gakpa () puis Nguette (81e), Maïga () – Ambrose () puis Boulaya (76e), A.Traoré (), Diallo (cap) (: Dietsch (g), Udol, Cohade, Dia N’Diaye: V.HognonLafont () – Moutoussamy (), Wagué (), Girotto (), Appiah () – A.Touré (cap) (), Abeid () – Simon () puis K.Bamba (67e), Benavente () puis Basila (64e), Blas () – Coulibaly () puis Youan (80e): Olliero (g), Moustache, Kayembe, Pereira: C.Gourcuff