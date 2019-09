L1 : Metz ne décolle pas

Battu par Amiens (1-2) samedi soir lors de la 6eme journée de L1, Metz reste en difficulté. Les Grenats sont 18emes. De son côté, Amiens se donne de l'air.

Alors qu’Alexandre Oukidja a sauvé une première situation chaude, la défense messine fait preuve d’une passivité incroyable pour offrir l’ouverture du score à Sehrou Guirassy (40eme). Du départ à la fin de l’action, les hommes de Vincent Hognon ont tout simplement été spectateurs. Une mauvaise habitude...

Après trois défaites de rang, Metz était attendu au tournant lors de la réception d’Amiens, un concurrent direct dans la course au maintien. Incapable de marquer le moindre but contre Angers (0-3), Paris (0-2) et Bordeaux (0-3), les Grenats devaient une réaction au public de Saint-Symphorien, mais cette équipe a une nouvelle fois fait preuve de trop de passivité pour espérer obtenir un résultat ce samedi soir. Alors que les défenseurs lorrains ont multiplié les imprécisions, Sehrou Guirassy (40eme) et Bakaye Dibassy (54eme) se sont chargés de donner un avantage de deux buts aux visiteurs. Avec l’entrée d’Adama Traoré (61eme), en lieu et place de Renaud Cohade, les troupes de Vincent Hognon a commencé à se réveiller, Habib Diallo réduisant le score sur un service du joueur prêté par Monaco (68eme). Les locaux ont ensuite poussé arracher le nul, mais Diallo (87eme), Habib Maïga (91eme) et Ibrahima Niane (95eme) n’ont pas été en mesure de tromper la vigilance de Régis Gurtner. Alors que les Messins restent scotchés à la 18eme place, les Amiénois se donnent un peu d’air, avec trois points d’avance sur leur adversaire du jour. Amplement mérité compte tenu de leur performance.Sur le côté droit, Blin délivre un centre parfait pour Guirassy. Oublié par Sunzu, l’ancien joueur de Cologne a tout le temps pour placer un coup de tête hors de portée d’Oukidja.Seul à droite de la surface messine, Guirassy centre à ras de terre pour Dibassy. Alors que les Grenats sont une nouvelle aux abonnés absents, le défenseur picard n’a pas plus qu’à pousser le ballon dans le but vide.A la suite d’une remise de Nguette, A.Traoré lance parfaitement H.Diallo qui part dans le cœur de la défense amiénoise. L’attaquant sénégalais dribble Gurtner avant de marquer dans le but vide du pied droit.De retour dans le onze de départ, le capitaine messin n’a pas marqué des points. Alors qu’Adama Traoré a délivré une passe décisive quelques instants après son entrée, l’ancien joueur de Saint-Etienne, de Valenciennes, de Strasbourg et de Bordeaux n’a pas assez pesé sur les débats. Avec une formation lorraine qui manque cruellement d’inspiration au niveau offensif, le numéro 24 a été incapable de répondre présent.Avec un but et une passe décisive, l’ancien joueur de Cologne a été le grand bonhomme de la partie. En l’absence de Moussa Konaté, le natif d’Arles a réalisé un match plein à la pointe du 4-2-3-1 de Luka Elsner.A côté de la plaque sur le premier but amiénois, l’ancien Sochalien et Lillois n’est pas non plus exempt de tout reproche sur le 2-0. John Boye, Thomas Delaine et Habib Maïga sont aussi fautifs sur cette action, mais la prestation de l’international zambien est particulièrement mauvaise.Temps doux - Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: H.Diallo (68eme) pour Metz - Guirassy (40eme) et Dibassy (54eme) pour Amiens: Guirassy (87eme) et Sunzu (90eme) pour Amiens: AucuneOukidja () - Centonze (), Boye (), Sunzu (), Delaine () - Angban (), H.Maïga (), Cohade (cap) () puis A.Traoré (61eme) - Boulaya () puis Ambrose (61eme), H.Diallo (), Nguette () puis Niane (80eme): Delecroix (g), M.Fofana, Cabit, N’Doram: V.HognonGurtner (cap) () - Jallet () puis Lefort (26eme -), Chedjou (), Dibassy (), Aleesami () - Blin (), Gnahoré () - Otero (), Kakuta () puis Zungu (82eme), F.Diabaté () puis Akolo (67eme) - Guirassy (: Dreyer (g), Lefort, Monconduit, Bodmer, Mendoza: L.Elsner