L1 : Metz enfonce Monaco avec la manière

Grâce à des buts d’Habib Diallo (auteur d’un doublé) et Renaud Cohade, Metz a glané un précieux succès lors de la réception de Monaco, samedi soir. Alors que les Grenats lancent leur saison, le club de la Principauté inquiète toujours un peu plus.

Le debrief

L’instant T :

Alors que le Nigérian Onyekuru réclame un penalty à la suite d’une intervention de Sunzu, Metz part en contre-attaque. Servi sur le côté gauche, Nguette est « descendu » par Aguilar, et M.Wattelier sort immédiatement le carton rouge (34eme). L’ancien Auxerrois et Montpelliérain est expulsé pour un tacle par derrière… avec les deux pieds décollés.

Les buts

Les tops et les flops

Renaud COHADE (7)

Habib DIALLO (7)

Ruben AGUILAR (3)

La feuille de match

METZ - MONACO : 3-0

Metz

Monaco

Après avoir cassé sa tirelire pour recruter Henry Onyekuru (13,5 M€) et Wissam Ben Yedder (40 M€), Monaco était censé monter en puissance lors de son déplacement de samedi soir pour affronter Metz. Suite à sa défaite inaugurale contre l’OL (3-0), le club de la Principauté était d’ores et déjà sous pression, mais cela n’a pas suffi pour assister à une vraie réaction de la part des troupes de Leonardo Jardim. Alors qu’Habib Diallo a rapidement ouvert le score sur penalty (11eme), cette rencontre a un peu plus basculé peu après la demi-heure. Sur une seule action, les Asémistes ont « perdu » un penalty… et Ruben Aguilar (voir ci-dessous). Le tournant d’une rencontre qui aura confirmé les limites actuelles des coéquipiers de Kamil Glik.Hormis quelques rares occasions ici et là, les visiteurs n’ont pas été en mesure de réellement inquiéter des Grenats qui ont globalement maitrisé leur sujet. Alors qu’Habib Diallo a inscrit le but du break (54eme), Renaud Cohade s’est chargé de définitivement enfoncer le clou (66eme). Le score est sévère, mais les troupes de Vincent Hognon ont mis la manière pour signer leur premier succès de cette saison 2019-2020. Si les locaux peuvent avoir le sourire, l’heure est clairement à l’inquiétude sur le Rocher. Le mal apparait profond, et il ne s’agit pas que d’une question de recrutement…A la suite d’une intervention de la main de Glik (sur une frappe de Sunzu), M.Wattelier fait appel au VAR. Et, après visionnage du ralenti, l’arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. H.Diallo se charge de transformer la sanction. Sa frappe du pied droit est trop axiale, mais cela suffit pour tromper Lecomte. L’ancien joueur de Lorient et de Montpellier touche le ballon avec les jambes, mais cela n’empêche pas l’ouverture du score des Grenats.A la suite d’un coup-franc frappé par Cohade, la défense monégasque ne parvient pas à se dégager. Cela profite une nouvelle fois à H.Diallo qui peut tromper Lecomte de près du pied droit.Légèrement décalé droit, Cohade profite d’une déviation de B.Badiashile pour tenter sa chance à l’entrée de la surface de l’ASM. Sans contrôle, le capitaine messin arme une frappe croisée du pied droit qui ne laisse aucune chance à Lecomte. Le gardien asémiste ne peut que constater les dégâts sur ce tir à ras de terre.Associé à Habib Maïga et Victorien Angban, le capitaine messin a réalisé un match plein dans l’entrejeu. A l’origine du 2eme but d’Habib Diallo, l’ancien joueur de Strasbourg, de Valenciennes et de Saint-Etienne s’est ensuite mué en buteur. Histoire de définitivement mettre à l’abri les Grenats. Une performance exemplaire.Auteur de l’ouverture du score sur penalty, l’attaquant international sénégalais a remis ça en début de seconde période. Après avoir débloqué son compteur contre Strasbourg, le natif de Thiès lance parfaitement cette saison 2019-2020. Alors que certains ont émis des doutes au sujet de sa faculté à performer parmi l’élite, voici un premier élément de réponse. Pas loin du triplé sans une parade XXL de Benjamin Lecomte (86eme).Après l’expulsion inaugurale de Cesc Fabregas contre l’OL, c’est l’ancien Auxerrois et Montpelliérain qui a abandonné ses coéquipiers dès la première période. Recruté cet été pour 8 M€, le natif de Grenoble n’a pas su se maitriser, et Leonardo Jardim va devoir avoir une sérieuse discussion quant au manque de discipline de ses protégés.Temps pluvieux – Pelouse correcte: M.Wattelier (: H.Diallo (11eme sp et 54eme) et Cohade (66eme) pour Metz: Centonze (27eme) pour Metz - Glik (10eme) et G.Martins (35eme) pour Monaco: Aguilar (34eme) pour MonacoOukidja () – Centonze (), Sunzu (), Boye (), Delaine () - Angban (), H.Maïga () puis M.Fofana (77eme), Cohade (cap) () – Boulaya () puis Ambrose (87eme), I.Diallo (), Nguette () puis I.Niane (74eme): Delecroix (g), Cabit, Gakpa, Lahssaini: V.HognonLecomte () – Aguilar (), Glik (cap) (), B.Badiashile () puis K.Baldé 56eme), Ballo-Touré () - Boschilia (), Jemerson () – Onyekuru () puis Gil Dias (70eme), Golovin (), G.Martins () – Ben Yedder () puis Foster (74eme): Benaglio (g), Panzo, Ad.Traoré: L.Jardim