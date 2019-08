L1 : Marseille rate complètement sa rentrée et s'incline face à Reims

L'OM d'André Villas-Boas a complètement raté sa rentrée sur la pelouse de l'Orange Vélodrome face à Reims (0-2). Les Marseillais n'ont jamais été dangereux et ont logiquement perdu face à de vaillants champenois. La remise en question olympienne est loin d'être terminée.

Le debrief

L’instant T :

Marseille n’a cadré qu’un tir dans cette rencontre avant la 57eme minute. Pas de quoi inquiéter Reims et son gardien Predrag Rajkovic. Mais à ce moment-là du match, l’OM a eu sa plus grosse occasion du jour. Et surtout l’occasion de plier le match. Kevin Strootman est seul au point de penalty pour reprendre un centre de Morgan Sanson venu de la droite. Le Néerlandais reprend le ballon de volée. La défense champenoise reste immobile pour regarder le ballon finir sur la barre transversale. Au moment où le cuir heurte l’arrête du but rémois, on joue exactement depuis 56 minutes et 22 secondes. 49 secondes plus tard, Boulaye Dia a ouvert le score.

Les buts

Les tops et les flops

Boualye Dia (8)

Nemanja Radonjic (3)

Jordan Amavi (3)

La feuille de match

MARSEILLE - REIMS : 0-2

Marseille

Reims

Nouvelle saison, problèmes identiques. La page Rudi Garcia a été tournée du côté de Marseille mais les manques de la saison dernière sont toujours là. Avec un onze de départ sans la moindre recrue, il était difficile de s'imaginer un OM révolutionnaire. Une vérité qui a mis moins de deux minutes a sauté aux yeux. Moussa Doumbia profité alors de la passivité de la défense olympienne pour aller solliciter Steve Mandanda.Le manque d’agressivité était évident, la forme physique douteuse. Des lacunes bien trop importantes pour triompher des Rémois qui sont toujours aussi séduisants.Face à la solide défense rémoise, les coéquipiers de Morgan Sanson ont proposé un jeu trop stéréotypés. Aux longues transversales champenoises, l’OM répondait avec un jeu de possession stérile. Hormis Steve Mandanda qui a permis à son équipe de rester dans le match, toutes les autres lignes ont eu un rendement loin d’être suffisant.Un match sans pour l’OM, mais pas un match à oublier. Car l’an passé, trop longtemps les Marseillais se sont cachés derrière des faits de jeu pour expliquer les difficultés. Il est désormais temps d’ouvrir les yeux sur la Canebière, c’est la seule solution aux éternels problèmes marseillais.Sur un contre, Boulaye Dia provoque dans le couloir droit et s’appuie sur Tristan Dingomé pour rentrer dans la surface de réparation. Seul face à Steve Mandanda, l’attaquant rémois remporte son duel avec le portier marseillais.Suite à un renvoi aux six mètres, Nathanaël Mbuku récupère le ballon dans le camp marseillais. Il résiste aux défenseurs olympiens et lance Boulaye Dia à la limite du hors-jeu. L’auteur de l’ouverture du score décale Hyunjun Suk dans l’axe qui ajuste Steve MandandaBoulaye Dia a été l’homme de tous les bons coups rémois dans cette rencontre. L’attaquant rémois a fait beaucoup de mal à la défense marseillaise. Dès la demi-heure de jeu, il a sollicité Steve Mandanda. A l’heure de jeu, il a réalisé la course parfaite pour aller tromper le portier marseillais. En fin de match, un appel et une frappe ont fait trembler le Vélodrome. C’est finalement en servant Suk qu’il a fait la différence dans le money time.Nemanja Radonjic n’a pas réussi à porter le danger sur le but rémois. L’ailier serbe n’a pas su faire la différence dans son couloir droit. Courses inutiles, ballons perdus, mauvaises inspirations, c’était un match sans pour le Marseillais. Le centre le plus dangereux venu de la droite pour l’OM a été réalisé par Morgan Sanson. Cela en dit beaucoup de l’apport de Radonjic…Le latéral marseillais n’a pas été au niveau en comparaison à son vis-à-vis rémois Thomas Foket. Ses montées offensives n’ont pas été assez précises, ses replis défensifs pas assez incisifs.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Brisard (: Dia (58eme) et Suk (90eme) pour Reims: B.Kamara (29eme) pour Marseille: AucuneS.Mandanda (cap) () - Sakai (), B.Kamara (), Caleta-Car (), Amavi () - M.Sanson () puis Chabrolle (73eme), L.Gustavo (), Strootman () - Radonjic () puis B.Sarr (58eme), Germain () puis Benedetto (73eme), Payet (: Y.Pelé (g), A.Gonzalez, M.Lopez, Lihadji: A.Villas-BoasRajkovic () - Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), H.Kamara () - Chavalerin (), Romao (cap) () - Oudin () puis Konan (84eme), Dingome () puis Mbuku (72eme), Doumbia () puis Suk (77eme) - B.Dia (: Lemaître (g), Sissoko, Cassama, Mbemba: D.Guion