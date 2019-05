L1 : Lyon renverse Nîmes pour la dernière de Bruno Genesio

Longtemps malmené aux Costières, Lyon a finalement réussi à inverser la situation face à Nîmes en fin de rencontre (2-3), grâce à Cornet et Ndombele. Un succès qui permet à Bruno Genesio de finir son aventure rhônalpine sur une bonne note.

Presque miraculeusement, Bruno Genesio termine sur une victoire avec Lyon. En effet, malgré l'ouverture du score rapide de Maxwel Cornet, les Rhodaniens ont beaucoup souffert pour leur dernière sortie de la saison. Après ce but surprise aux Costières, les coéquipiers de Memphis Depay n'ont pu tenir le rythme et ont vu les Crocos pleinement en profiter. Dans un match sans enjeu, Nîmes a par la suite brillamment réagi grâce aux ingrédients qui a fait sa réussite tout au long de ce championnat. Sur deux coups de pied arrêtés de Téji Savanier, le NO a répondu aux Lyonnais, via Renaud Ripart et Antonin Bobichon avant la pause, et faisait logiquement la course en tête face à une équipe adverse bien peu séduisante. Par la suite, Lyon n'a pas pu montrer un autre visage et les joueurs de Bernard Blaquart ont tenté de gérer leur petite avance, tout en se procurant encore quelques bonnes opportunités que Mathieu Gorgelin, titulaire d'un soir, a repoussées inlassablement.Alors que Nîmes semblait tenir un nouveau succès dans son antre, les visiteurs ont inversé la tendance en un éclair. Dans les dernières minutes, Cornet, qui signait alors son doublé, et Tanguy Ndombele ont gâché la fête des Gardois, tout en permettant à Genesio de finir son aventure à Lyon sur une bonne note, avec ce 21eme succès cette saison en Ligue 1. Assurés de finir sur le podium (3eme), les Gones terminent donc avec une 5eme victoire sur les six derniers matchs. Du coté de Nîmes, la défaite ne va que très légèrement ternir la très belle saison du club, finalement 9eme suite aux résultats de Nice et Reims. Un an maintenant après leur retour dans l'élite, les coéquipiers d'Anthony Briançon pouvaient tout de même exulter et faire la fête devant leur public.But de Lyon ! Suite à un coup-franc nîmois, un contre s'organise et Dembélé lance Depay côté gauche. Au niveau de la surface, le Néerlandais centre pour Cornet qui profite d'un raté de Maoussa pour ouvrir le score avec l'aide du poteau. 1-0 pour Lyon !But de Nîmes ! Sur un coup-franc de Savanier, Miguel remise dans l'axe de la tête. Dans la surface, Ripart se jette pour battre Gorgelin et égaliser. 1-1 entre Nîmes et Lyon !Sur un corner de Depay, Marcelo s'élève plus haut que tout le monde et met sa tête mais Bernardoni est parfait sur sa ligne pour repousser la tentative du Brésilien.La barre pour Savanier ! Après une frappe de Thioub contrée par un défenseur, Savanier récupère le ballon et enchaîne avec une reprise qui vient s'écraser sur la barre transversale de Gorgelin.Plein axe, à une trentaine de mètres, Depay déclenche une frappe soudaine mais Bernardoni se détend parfaitement pour sortir la frappe du Lyonnais.But de Nîmes ! Sur un corner, Savanier joue en retrait au niveau du point de penalty sur Bobichon qui tire et trompe Gorgelin d'une frappe à ras de terre. 2-1 pour Nîmes !Servi par Aouar, Terrier centre et Paquiez n'est pas loin de tromper son propre gardien mais ça passe d'un rien à côté du but de Bernardoni.Sur un coup-franc lointain plein axe, Savanier tente sa chance de loin et oblige Gorgelin à s'employer sur sa ligne.But de Lyon ! Servi par Traoré côté droit, Cornet repique dans l'axe en éliminant Guillaume et égalise d'une belle frappe au ras du poteau. 2-2 entre Nîmes et Lyon !But de Lyon ! Plein axe, Ndombele décale Dubois sur son côté. Ce dernier centre dans la surface et le milieu de terrain français vient couper au premier poteau pour permettre à Lyon de passer devant. 3-2 pour Lyon !Impliqué sur les deux buts de Nîmes, Téjia encore régalé aux Costières. Véritable poison sur les coups de pied arrêtés, celui qui devrait quitter le club cet été aurait même pu marquer mais a touché la barre transversale (25eme). Si c'étaient des adieux, ils sont réussis pour le numéro 11 du NO.Titulaire d'un soir en l'absence d'Anthony Lopes, Mathieua parfaitement suppléé le Lusitanien ce vendredi soir. Même s'il a encaissé deux buts, le portier lyonnais a tout de même permis à son équipe de rester en vie dans ce match et a été l'homme fort des siens défensivement.Ces dernières semaines, Maxwelest sur un nuage. Après ses buts contre Marseille et Dijon, l'Ivoirien a une nouvelle fois récidivé et y est allé de son doublé lors de cette 38eme journée de Ligue 1. Si ses partenaires ont péché dans le dernier geste, il a lui réussi sa sortie.Pour ce qui devrait être sa dernière aux Costières, avant son retour à Rennes, Faitouta beaucoup souffert. Dépassé par ses différents adversaires, il est notamment pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score et est également en retard sur la montée de Dubois qui amène le but victorieux de Ndombele.Si Lyon n'a pas montré son meilleur visage contre Nîmes, Martina déçu. Peu en vue et imprécis offensivement, le Lyonnais s'est pour une fois raté et va désormais devoir se tourner sur son prochain gros rendez-vous, à savoir le Championnat d'Europe en juin avec les Bleuets.Comme Maoussa à gauche, Gaëtana vécu une soirée difficile sur son côté ce vendredi soir. Titulaire en l'absence d'Alakouch préservé, le latéral droit a eu du mal à suivre les accélération sur son côté et a même failli tromper son propre gardien.Dans un match sans enjeu, M.Letexier a vécu une rencontre très tranquille, cependant marquée par un long moment de flottement du VAR sur l'égalisation de Ripart pour les Nîmois. En fin de match, la rencontre s'est un peu plus tendue mais il a su calmer le jeu, comme sur l'altercation entre Savanier et Traoré dans le temps additionnel.Temps agréable - Pelouse bonne: M.Letexier (: Ripart (11eme) et Bobichon (45eme +2) pour Nîmes - Cornet (6eme, 89eme) et Ndombele (90eme) pour Lyon: Paquiez (61eme) pour Nîmes - B.Traoré (95eme) pour Lyon: AucuneBernardoni () - Paquiez (), Briançon (cap) (), Miguel (), Maouassa () - Ferri (), Savanier (), Bobichon () - Thioub () puis Guillaume (80eme), Ripart (), Bouanga (: Valette (g), Harek, Valls, Valdivia, Alioui, Bozok: B.BlaquartGorgelin () - Dubois (), Marcelo (cap) (), Morel (), F.Mendy () - Ndombele (), Aouar () - Cornet (), Depay (), Terrier () puis B.Traoré (74eme) - M.Dembélé () puis Tousart (85eme): Racioppi (g), Solet, Marçal, C.Diop, Y.Fekir: B.Genesio