L1 : Lyon à Monaco en ouverture, le PSG en clôture… Le programme TV de la 1ere journée

Aliko Dangote et Femi Otedola, deux richissimes hommes d'affaires nigérians, ont promis de verser des primes spéciales aux Super Eagles, qualifiés pour les demi-finales de la CAN 2019.

La qualification des Super Eagles pour les demi-finales de la CAN 2019 suscite engouement et espoir au Nigeria. Et pour certaines grandes fortunes du pays le plus peuplé d'Afrique, cela se traduit en termes sonnants et trébuchants. C'est ainsi qu', classé 100eme homme le plus riche du monde par Forbes, a promis de verseraux hommes de Gernot Rohr, ainsi que le rapporte la BBC. Quant au magnat du pétrole, il s'est dit prêt à récompenser chaque but marqué par Odion Ighalo et ses coéquipiers d'une prime spéciale de 25.000 dollars.