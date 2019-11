 L1 : L’OM se relance à l’envie contre Lille

Après deux défaites, Marseille a conclu sa semaine sur une note plus positive en dominant Lille à domicile ce samedi (2-1). Plus déterminés que brillants, les Phocéens remontent sur le podium en dépassant leur adversaire du soir au classement.

Le LOSC a attendu la 50eme minute, tout juste après l’ouverture du score de l’OM, pour tenter son premier tir du match. Mais il n’est passé loin de faire mouche. Seul à la tombée d’un centre de Yazici sur coup-franc, André a placé une tête piquée vicieuse pour S.Mandanda. Le capitaine marseillais a sorti la claquette qu’il fallait pour éviter l’égalisation qui aurait ramené l’OM à ses doutes.

Boubacar KAMARA (7)

Jonathan IKONE (3)

Mike MAIGNAN (3)

MARSEILLE - LILLE : 2-1

Marseille

Lille

L’OM en avait bien besoin. Pour conclure une semaine compliquée, entre sa défaite à Paris (4-0) et l’élimination à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1), il s’est imposé contre Lille ce samedi (2-1). Un succès précieux devant un concurrent direct dans la course au podium, sur lequel les Marseillais remontent, en dépassant notamment le LOSC. Les Olympiens ont montré une sacrée réaction d’orgueil et en avaient tout simplement plus envie que les Dogues, dans un Orange Vélodrome électrique, à l’image d’un match qui s’est tendu au fil des minutes. Avec au final l’espoir chez les Marseillais que ce match puisse être un acte fondateur, dans la perspective par exemple de la réception de Lyon la semaine prochaine.Plus d’infos à venir…Coup-franc excentré sur la droite pour l’OM. Le centre de Payet est capté par Maignan, qui percute Gabriel en l’air et relâche le ballon en retombant. Ça profite à Bo.Kamara, qui joue en retrait pour Sanson, dont le tir à travers une forêt de jambes trouve le but vide.Récupération haute de Bo.Kamara qui lance une attaque rapide de l’OM. La volée de Rongier sur un centre de M.Lopez initie un cafouillage qui implique Benedetto et Payet. Le ballon arrive finalement sur la tête de Gabriel, qui prolonge malencontreusement dans son propre but d’un poteau rentrant.Corner pour Lille sur la droite. Yazici le frappe et enroule son centre vers les six mètres marseillais. Soumaoro s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête et nettoyer la lucarne droite de S.Mandanda.André Villas-Boas n’envisageait pas d’aligner Bo.Kamara en sentinelle en début de saison. Mais il a finalement tenté le coup ce samedi et sa prestation du jour pourrait l’avoir définitivement retourné. Impeccable dans son rôle de libero du milieu, il a couvert le terrain avec intelligence et fait preuve de propreté technique, en limitant sa prise de risques. Des interventions tranchantes et passeur décisif un peu par hasard pour M.Sanson sur le but de la victoire marseillaise.En manque de tranchant depuis le début de la saison, Ikoné a encore vécu un match compliqué. Il s’est enfermé sans réussite dans des initiatives individuelles et a enchaîné les erreurs techniques. Il a ainsi perdu 18 ballons sur les 31 qu’il a touchés. Indigne de son statut désormais dans cette équipe du LOSC.Maignan a la fâcheuse tendance à coûter des buts à son équipe et ça s’est encore produit au Vélodrome. Déjà à l’envers sur une sortie aérienne en première période et sauvé par un coup de sifflet, il s’est de nouveau troué sur l’ouverture du score. Il n’a globalement dégagé aucune sérénité et a transmis sa fébrilité à sa défense.Temps agréable – Pelouse bonne: M.Ben El Hadj (: M.Sanson (48eme) et Gabriel (80eme csc) pour Marseille – Soumaoro (83eme) pour Lille: Djalo (23eme), Ikoné (33eme) et Osimhen (83eme) pour Lille: AucuneS.Mandanda (cap) () – Sakai (), A.Gonzalez (), Caleta-Car (), Amavi () - Rongier () puis Strootman (90eme), Bo.Kamara (), M.Sanson () puis M.Lopez (78eme) – B.Sarr () puis Radonjic (74eme), Benedetto (), Payet (: Y.Pelé (g), Khaoui, Germain, Aké: A.Villas-BoasMaignan () - Djalo () puis J.Bamba (74eme), Soumaoro (cap) (), Gabriel () - Celik (), André (), Bo.Soumaré (), Bradaric () - Yazici (), L.Rémy () puis Osimhen (65eme), Ikoné () puis L.Araujo (78eme): L.Jardim (g), J.Fonte, Pied, Xeka: C.Galtier