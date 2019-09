L1 : L’OM a réagi contre Rennes, mais poursuit sa série de nuls

Mené à la mi-temps, comme contre Montpellier (1-1), et indigent en première période, Marseille est revenu avec d’autres intentions après la pause pour accrocher Rennes dimanche (1-1). Mais l’OM, qui reste dans le Top 5, en est désormais à trois matchs nuls consécutifs en L1.

Le debrief

L’instant T :

Strootman récupère un ballon qui traîne au milieu de terrain et lance l’action qui amène le corner de l’égalisation pour l’OM. Le hic, c’est que Morgan Sanson avait clairement accroché le short d’Hamari Traoré au départ et que l’arbitre aurait probablement dû signaler une faute.

Les buts

Les tops et les flops

Mbaye NIANG (7)

Morgan SANSON (4)

Jordan AMAVI (3)

La feuille de match

MARSEILLE - RENNES : 1-1

Marseille

Rennes

A force de les enchaîner, l’OM ne pourra pas se satisfaire éternellement de matchs nuls. Mais comme contre Montpellier (1-1), il a encore fait la course derrière au score à domicile, dimanche face à Rennes, pour revenir à hauteur et partager les points (1-1). Un moindre mal pour les Marseillais, qui en sont néanmoins trois nuls de suite en L1 et qui continuent de faire du surplace en championnat. Ils conservent toutefois leur place dans le Top 5. Un point devant les Bretons, qui pourront nourrir de la frustration, de ne pas avoir mieux récompensé leur excellente première période et de décisions arbitrales défavorables après la mi-temps.Plus d’infos à venir…Débordement monstrueux de D.Da Silva sur la droite. Le capitaine rennais amortit un ballon aérien, trouve un relais avec Camavinga et prend le cuir dans les pieds de H.Traoré pour débouler à toute vitesse sur le côté. Son centre au cordeau est coupé au premier poteau par M.Niang devant Sakai, qui touche le ballon après l’attaquant rennais pour tromper S.Mandanda.Corner sur la gauche pour l’OM. B.Sarr le frappe tendu et Caleta-Car coupe la trajectoire au premier poteau. Le défenseur croate passe devant D.Da Silva et place une tête décroisée qui trompe E.Mendy.Peut-être que la Ligue lui retirera le but pour l’attribuer à Sakai contre son camp. Mais peu importe pour Mbaye Niang, tant l’attaquant rennais a pesé sur la défense de l’OM, sur cette action comme pendant le reste du match. Impeccable dans le jeu dos au but et surprenant techniquement, il causé bien des misères à la charnière marseillaise.Positionné en numéro 10 en première période, Morgan Sanson n’a pas existé dans ce rôle plus offensif qu’à l’accoutumée. Même le retour à un 4-3-3 plus traditionnel ne lui a pas réellement permis de sortir la tête de l’eau en seconde période. 17 ballons perdus sur 48 touchés, pour un seul gagné, c’est un bilan insatisfaisant pour un joueur de sa qualité.Un calvaire de plus pour Jordan Amavi sous le maillot de l’OM. Mieux ces dernières semaines, le latéral marseillais a pris de nombreux courants d’air défensifs dans son couloir gauche. Il n’a pas davantage brillé balle au pied, avec des imprécisions techniques à répétition. Remplacé à la mi-temps et menacé pour sa place dans l’équipe-type par un Bouna Sarr intéressant quand il a réculé d’un cran.Temps chaud – Pelouse bonne: M.Schneider (: Caleta-Car (52eme) pour Marseille - M.Niang (19eme) pour Rennes: Strootman (59eme), Radonjic (86eme), Lu.Perrin (94eme) et Sakai (95eme) pour Marseille: AucuneS.Mandanda (cap) () – Sakai (), Lu.Perrin (), Caleta-Car (), Amavi () puis Radonjic (46eme /) - Rongier (), Strootman () – B.Sarr (), M.Sanson () puis Khaoui (79eme), Germain () puis Aké (84eme) - Benedetto (: Y.Pelé (g), M.Lopez, Chabrolle, Lihadji: A.Villas-BoasE.Mendy () – D.Da Silva (cap) (), Gélin (), Morel () – H.Traoré (), Bourigeaud () puis Grenier (74eme), J.Martin (), Camavinga (), Maouassa () - Raphinha () puis Tait (74eme), M.Niang () puis Hunou (79eme): Bonet (g), Gnagnon, Del Castillo, Léa-Siliki: J.Stéphan