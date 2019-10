L1 : Lille surpris par Toulouse

A l'occasion de la première d'Antoine Kombouaré, Toulouse a logiquement dominé une équipe de Lille qui est passée à côté de son sujet.

On vient de passer l’heure de jeu au Stadium lorsque Pied détourne de la main un centre de Gradel. Mme.Frappart ne bronche pas et laisse le jeu se poursuivre. Dans la continuité de l’action, le LOSC se projette vite en contre et Araujo passe à deux doigts d’égaliser avec un tir sur le poteau. Finalement, l’arbitrage vidéo sera utilisé et un penalty sera bien accordé au TFC. Penalty que transformera Gradel au bout de cinq minutes un peu folles.

Si ce n’est pas un choc psychologique, ça y ressemble quand même sacrément ! Devant son public, le TFC a logiquement battu une équipe de Lille dominée dans tous les secteurs ce samedi soir. Malgré quelques péripéties et deux changements sur blessures dans la première demi-heure, Antoine Kombouaré a brillamment réussi sa première sur le banc des Violets et permet à son équipe de sortir de la zone rouge. Un confort qui est le bienvenu pour les prochaines semaines de travail, qui s’annoncent nettement plus sereine dans la Ville rose, où le goût de la victoire s’était évaporé depuis un mois et demi. Car au-delà de la belle opération comptable de cette 10eme journée de Ligue 1, les Toulousains ont aussi et surtout montré un très beau visage face au vice-champion de France en titre. Méconnaissables, les Dogues de Christophe Galtier n’ont rien produit offensivement, ont paru coupé en deux de bout en bout, et ont même été bougés défensivement.Antoine Kombouaré avait poussé le discours jusqu’à la caricature lors de son intronisation en début de semaine, mais ses joueurs ont effectivement haussé le ton dans le domaine athlétique. Matthieu Dossevi et ses coéquipiers ont multiplié les courses à haute intensité et ont joué des coudes partout sur le terrain pour remporter les duels. Mais ce serait minimiser leur prestation que de la réduire à cette dimension physique ou aux deux penalties obtenus grâce au VAR pour deux mains de Pied. Car dans le jeu, dans les circuits de passes et dans la projection vers l’avant, les Toulousains n’ont pas eu peur de prendre des risques, de tenter des choses, et ont pris confiance au fil des minutes. Sans un manque de réussite devant le but de Mike Maignan, ils auraient même pu corriger le LOSC ce samedi soir. La preuve, aussi, que Lille est complètement passé à côté de son match. Pas idéal avant le déplacement déjà décisif à Valence en Ligue des Champions…But de Toulouse ! Dominateur depuis le début du match, le TFC ouvre enfin le score sur une tête de Sanogo. L’ancien attaquant d’Arsenal prend le dessus sur Fonte dans la surface et reprend le centre de Dossevi pour prendre Maignan à contrepied.Penalty pour Toulouse ! Une main de Pied est sanctionnée après recours au VAR. Gradel se charge du penalty et voit Maignan partir du bon côté, mais le gardien lillois n’a pas la main assez ferme pour sortir la frappe du Toulousain.But de Lille ! Libre de tout marquage, Fonte place une tête parfaite à la réception d'un coup-franc bien frappé par Yazici.Positionné côté droit dans le 4-4-2 de Kombouaré, Matthieu Dossevi a été très intéressant dans sa capacité à venir provoquer le pauvre Bradaric, souvent en difficulté. Il a en plus joué juste avec ses partenaires, donnant quelques très bons ballons, dont un a permis à Sanogo d’ouvrir le score de la tête.Complètement dominé dans son duel avec Sanogo dans la surface, Jose Fonte n’est pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score de Toulouse. Plus globalement, le Portugais a manqué d’autorité dans cette rencontre, se trouvant plusieurs fois en difficulté dans les duels, notamment face à Sanogo. Son but dans le temps additionnel ne change rien au bilan.Muet depuis près de deux mois, Jonathan Bamba a encore été très décevant sur la pelouse de Toulouse. L’ailier lillois se montre trop peu disponible pour ses partenaires, garde le ballon trop longtemps, et donne l’impression de déjouer en permanence.Temps doux – Pelouse excellente: Mme.Frappart (: Y.Sanogo (58eme) et Gradel (66eme sp) pour Toulouse - J.Fonte (92eme) pour Lille: Saïd (13eme) et Y.Sanogo (40eme) pour Toulouse - Xeka (71eme), L.Araujo (72eme) et J.Fonte (90eme) pour LilleReynet () – Amian (), Isimat-Mirin (), B.Diakité () puis M.Goncalves (27eme,), I.Sylla () - Dossevi (), Vainqueur (), Sangaré (), Saïd () puis Y.Sanogo (15eme,) - Gradel (cap) () - Koulouris () puis Makengo (89eme): Goicoechea (g), S.Moreira, Boisgard, Leya Iseka: A.KombouaréMaignan () – Pied (), J.Fonte (cap) (), Gabriel (), Bradaric () - Xeka (), B.Soumaré () puis Thigo Maia (89eme) - L.Araujo (), Ikoné () puis Rémy (66eme), J.Bamba () puis Yazici (76eme) - Osimhen (: L.Jardim (g), Djalo, Soumaoro, Ouattara: C.Galtier