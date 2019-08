L1 : Les principales déclarations de samedi

Après les matchs de la 4eme journée de Ligue 1 disputés samedi soir, découvrez les principales réactions des entraîneurs du Championnat de France.

J’ai trouvé que nous sommes toujours resté cohérent dans ce que nous avons fait. Évidemment, ce n’était pas notre meilleur match mais nous avions placé la barre haute auparavant. On a aussi eu un bloc dijonnais devant nous. On a retrouvé notre socle en terme de solidité. Je trouve qu’en plus, on y a ajouté une touche un peu plus technique et imprévisible par rapport aux années précédentes. Il faut rester prudent. Il ne faut pas s’enflammer même si nous avons le droit d’être satisfait du travail que nous avons fait.