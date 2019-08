L1 : Les déclas qui claquent après les matchs de samedi soir

Grâce à un but de Dante en toute fin de match, Nice a arraché la victoire face à Amiens qui a su revenir au score malgré son infériorité numérique.

Le debrief

L’instant T :

Nice venait de voir la partie basculer alors que les trois points semblaient déjà acquis, mais a réussi à trouver les ressources pour arracher la victoire juste après. La célébration de Dante à la 95eme minute après son but de la tête est à la hauteur de la force de caractère qu’a montré le capitaine. Salvateur.

Les buts

Les tops et les flops

Wylan CYPRIEN (6)

Chadrac AKOLO (Non noté)

Eddy GNAHORÉ (Non noté)

La feuille de match

NICE – AMIENS : 1-1

Nice

Amiens

Pour sa première dans le championnat de Ligue 1, pas sûr que le technicien slovène Luka Elsner, qui s’est installé sur le banc d’Amiens lors de l’intersaison, s’attendait à une soirée si mouvementée et diverse en termes d’émotions. Alors que l’on s’attendait à voir un OGC Nice balbutiant et peu compétitif après cet été mouvementé (mercato léger, gros bouleversements au sein de la direction et campagne de matchs amicaux désastreuse), on a vu des Aiglons entreprenants en début de partie et asphyxiants leurs adversaires.Et comme si cela ne suffisait pas, Eddy Gnahoré a décidé de démarrer la saison de la pire des manières en laissant les siens jouer à dix pendant plus d’une heure. Évidemment, le but niçois, « co-inscrit » par Le Bihan et Hérelle, n’a pas tardé à arriver. C’est seulement après la pause que le match s’est équilibré, Nice commençant dangereusement à se reposer sur son travail de la première période, se précipitant devant et ne proposant plus grand chose.Au vu du mental des Picards, symbolisé par la recrue Chadrac Akolo, et de cette baisse de régime niçoise, le but du Congolais intervenu dans les dix dernières minutes du temps réglementaire aurait mérité de rapporter le point du nul aux visiteurs. Mais la grande carcasse du capitaine Dante a surgi sur corner dans les dernières secondes pour assommer ses adversaires. Un coup de massue précoce, l’espoir retrouvé en fin de match et une terrible déception à l’arrivée : Elsner a été servi et pourra se souvenir de sa découverte du foot français.Cyprien joue son corner très long en retrait pour Le Bihan, qui prend le temps de contrôler avant de lâcher une belle frappe croisée. Hérelle est sur la trajectoire, dévie légèrement et les filets tremblent.Incapables de se dégager, jouant avec le feu et pressés par Akolo, les Niçois permettent à ce dernier de se mettre en position de frappe, faire une feinte devant Clémentia et marquer dans le but vide. La passe décisive est signée… Tameze.Au milieu de la surface sur corner à la dernière minute, Dante s'élève au-dessus de Lefort et place une tête imparable pour Gurtner.Séduisant et précieux dans le jeu malgré un gros manque de réussite dans ses tentatives, il est à l’origine des deux buts de son équipe avec des coups de pied de coin qui ont fait mouche, notamment son inspiration à la 32eme minute.Lui aussi découvrait la Ligue 1 et n’a pas mis longtemps avant de prendre ses marques : entré plein d’envie un peu après l’heure de jeu, Akolo a montré de belle chose et a crucifié la défense niçoise à la 81eme minute, profitant d’un cadeau de Tameze et après s’être bien battu.Même si Amiens a failli s’en sortir, Gnahoré a sacrément plombé sa formation avec ces deux biscottes récoltées coup sur coup, la deuxième après une faute inutile sur Cyprien. Le milieu amiénois a à peine eu le temps de rentrer dans son match.Temps chaud – Pelouse en bonne état: J.Pignard (: Hérelle (32eme) et Dante (95eme) pour Nice - Akolo (81eme) pour Amiens: Le Bihan (76eme) et Dante (95eme) pour Nice - Monconduit (6eme), Gnahoré (17eme et 27eme) et Guirassy (76eme) pour Amiens: Gnahoré (27eme) pour AmiensClémentia () - Burner () puis Sacko (88eme), Hérelle (), Dante (cap) (), M.Sarr () - Tameze (), Cyprien (), Walter () puis E.Sylvestre (54eme) - Ganago (), Le Bihan (), Maolida () puis Srarfi (54eme): Cardinale (g), Coly, Pelmard, K.Thuram: P.VieiraGurtner () - Jallet (), Gouano (cap) (), Lefort (), Aleesami () - Gnahoré (), Blin (), Monconduit () puis Zungu (79eme) - Otero () puis Akolo (63eme), Guirassy (), Timité () puis Ghoddos (74eme): Dreyer (g), Dibassy, Gendrey, Talal: L.Elsner