L1 : Les compositions officielles de Monaco-Lyon

Le magistral coup-franc avec le Barça contre les Reds (3-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions a été désigné le meilleur de la compétition suite à un vote des internautes. Le résultat du concours a été annoncé vendredi par l'UEFA. Le quintuple Ballon d'Ors'est chargé d'ajouter le troisième but à la 82e minute du gauche, en envoyant le ballon en pleine lucarne gauche de la cage du gardien brésilien Alisson Becker. C'était son 12e but dans la compétition. Messi est aussi en lice pour le titre de meilleur attaquant de cette Ligue des champions 2018-2019. Son but a été préféré à ceux de Cristiano Ronaldo, Ismaïla Sarr, David Faupala, Pedro Rodriguez, Enzo Millot, Nani, Katerina Svitkova, Ivan Rakitic et Danilo.