L1 : Les compos du multiplex

La dernière journée de l’année en Bundesliga a vu le Bayern Munich s’imposer dans la douleur contre Wolfsburg (2-0) tandis que Leipzig a conforté sa place de leader en battant Augsbourg (3-1).



Kirkzee a remis ça et délivré le Bayern



Leipzig passera l’hiver au chaud

Le Bayern Munich n’a pas été loin de se faire accrocher ce samedi à l’occasion de son dernier match de l’année. L’équipe bavaroise a longtemps buté sur Wolfsburg et. Avec ce succès arraché sur le fil, les Bavarois restent à distance respectable du leader, le RB Leipzig, vainqueur de son côté d’Augsbourg (3-1).Face aux Loups de Guilavogui et de Roussillon, le Bayern a donc longtemps été à la peine. À cinq minutes près, les champions d’Allemagne allaient même finir un match sans but inscrit pour la première fois de la saison. Heureusement pour eux, Kirkzee les a donc sortis du piège, de la même façon qu’il l’avait fait en milieu de semaine contre Fribourg où il a délivré les siens à la 92eme.Sur une passe de Thomas Muller, il n’a pas manqué sa reprise du plat du pied et a délivré les siens.Serge Gnabry a ensuite marqué à son tour, offrant au Bayern un succès par deux buts d’écart, légèrement flatteur. Cependant, à défaut de se montrer flamboyante comme elle l’était encore il y a quelques semaines,Et ce sont probablement ces qualités-là qui seront les plus précieuses lors de la seconde partie de la saison pour espérer retrouver la tête du championnat.En attendant, c’est Leipzig qui est installé au fauteuil du leader, et il y est bien accroché. Le dernier adversaire de Lyon en Ligue des Champions a validé ce samedi son 11e succès en 17 matches, aux dépens d’Augsbourg (3-1). Un succès qui lui permet de clore la phase aller avec deux points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Borussia Mönchengladbach, tenu en échec chez le Hertha Berlin (0-0). Leipzig s’adjuge donc le titre honorifique de champion d’automne.Dans les autres rencontres de ce samedi,. Une victoire obtenue à l’arraché grâce à l’Argentin Lucas Alario. Le Bayer avait pourtant fini le match à dix après l’expulsion de Wendell. Schalke 04 et Friboug se sont quittés sur un score de parité (2-2), ce qui empêche la formation de Gelsenkirchen de doubler son rival régional au classement. Enfin, Cologne s’est offert de l’air en bas du tableau en venant à bout du Werder Brême (1-0).