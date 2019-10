L1 : Les compos de Monaco - Rennes

Bordeaux : Laurent Koscielny sort blessé, touché au tendon d'Achille contre Saint-Etienne https://t.co/uIzQsuEsD0 — france football (@francefootball) 20 octobre 2019

En raison d'une blessure au tendon d'Achille, Laurent Koscielny a été contraint de quitter la pelouse du Matmut Atlantique lors de la première période de la rencontre face à Saint-Étienne https://t.co/lcXzJ4IRmS #FCGBASSE pic.twitter.com/f8u3JYZm07 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 20 octobre 2019

24' Le jeu est arrêté car @6_LKOSCIELNY doit céder sa place, touché. Il sort sous les applaudissements du stade et est remplacé par Vukasin Jovanovic. #FCGBASSE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 20, 2019

Sur une passe totalement anodine, en reprenant son appui, Laurent Koscielny s’est écroulé, a grimacé et a porté sa main à hauteur de son tendon d’Achille droit. Celui-là même qu’il s’était rompu quelques semaines avant la Coupe du Monde 2018. Opéré, il avait été absent des terrains pendant de longs mois. Contre Saint-Etienne, l’ancien Gunner a tenté de retrouver sa place en défense après les manipulations des kinés bordelais, mais il a finalement renoncé et a été remplacé par Vukasin Jovanovic à la 25eme minute. On attend maintenant le verdict du staff médical des Girondins concernant cette première blessure de Koscielny sous le maillot marine et blanc.