L1 : Le PSG n’a pas eu à forcer face au dauphin angevin

Le choc de la 9eme journée de Ligue 1 entre le leader parisien et son dauphin a nettement tourné à l'avantage du PSG (4-0). Icardi et Neymar ont marqué.

Le debrief

L’instant T :

On joue la 2eme minute match et le PSG est encore dans ses pantoufles quand il se fait surprendre par une balle bien sentie d’Aït Nouri dans la course de Pereira Lage. Tous les défenseurs parisiens s’arrêtent, pensant le Portugais hors jeu. Seulement, il ne l’est pas et se retrouve seul face à Navas. Une conduite de balle trop longue et une sortie de Navas plus tard, Angers vient de laisser passer l’occasion d’ouvrir le score. Dix minutes après, Sarabia trouvera le chemin des filets de Butelle…

Les buts

Les tops et les flops

Marco VERRATTI (8)

Pablo SARABIA (7)



5 - Pablo Sarabia 🇪🇸 a été buteur et passeur décisif lors d’un même match de championnat (Liga + Ligue 1) pour la 5e fois en 2019, plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur la période. Flamboyant. pic.twitter.com/u0EPVdHnbA

Antonin BOBICHON (3)

La feuille de match

PSG - ANGERS : 4-0

PSG

Angers

La dernière fois que le PSG avait foulé la pelouse du Parc des Princes en championnat, cela s’était soldé par un deuxième revers de la saison contre Reims (0-2), lors de la 7eme journée. Le large turnover effectué par Thomas Tuchel avait alors été pointé du doigt dans une semaine à trois matchs. Ce samedi, contre Angers, et trois jours après la victoire à Istanbul (0-1), le technicien allemand a une nouvelle fois innové. Avec Marquinhos absent de dernière minute (malade), Tuchel a fait le choix d’aligner Ander Herrera sur le flanc droit quand Angel Di Maria, Thomas Meunier ou encore Abdou Diallo ont pris place sur le banc. Cette nouvelle fantaisie de l’ancien du coach du Borussia Dortmund ne sera cette fois pas accompagnée de critiques. Face à son dauphin angevin, le PSG a déroulé son football, fait preuve d'une maîtrise qu'on ne lui avait plus connu depuis un moment (4-0) et prend du coup cinq points d'avance sur son adversaire du jour au classement.Avant de partir chacun de leurs côtés pour rejoindre leur sélection respective, les Parisiens ont fait preuve de sérieux pour ne pas revivre la même mésaventure que face à Reims. Poussifs pour commencer, les coéquipiers de Thiago Silva se sont rendus la partie facile en rentrant aux vestiaires avec un break d’avance grâce à Sarabia (13eme) et Icardi (39eme). C’était d’ailleurs soirée de première dans l’enceinte parisienne puisqu’en plus de l’Espagnol et de l’Argentin, Idrissa Gueye a lui aussi ouvert son compteur but avec son nouveau club. Une juste récompense tant le Sénégalais et le milieu de terrain parisien ont insufflé cet élan de sérieux derrière un Verratti étincelant. Malgré des intentions qu’on ne peut lui enlever, Angers n’a pas réussi à appuyer là où ça faisait mal, à l’image de ces deux actions mal négociées par Pereira Lage et Alioui durant le premier acte, et qui auraient pu changer la physionomie du match. Quand le PSG est sérieux et réaliste, la moindre erreur ou occasion ratée se paye cash et les Angevins l’ont appris à leur dépens. Arrivé dans la peau d’un dauphin prêt à mettre à mal la domination du club de la Capitale, le SCO a décidément du mal face aux cadors de la Ligue 1, un mois et demi après la claque reçue à Lyon (6-0) et le revers à Lille (2-1).Sarabia ouvre son compteur avec le PSG en Ligue 1 ! Servi par Ander Herrera, l’Espagnol replonge sur son pied gauche et repique dans l’axe. Il fixe Thomas et Butelle et choisissant le premier poteau plutôt que le pied ouvert côté opposé !Fin d’après-midi de premières ! Après Sarabia, c’est Icardi qui marque pour la première fois en championnat. L’attaquant argentin profite d’une magnifique passe en retrait de l’Espagnol, que Gueye ne peut reprendre, pour placer le ballon sous la barre, aux six mètres.Et de 3 ! Gueye vient alourdir le score suite à un coup de billard. Le milieu joue de réflexe pour pousser dans le but vide après une volée ratée de Sarabia qui se transforme finalement en passe décisive. Premier but avec le PSG pour le Sénégalais.Après avoir voulu la jouer collectif sur l'action précédente, Neymar marque enfin dans ce match. Il est parfaitement lancé par Choupo-Moting et devance la sortie de Butelle. Après s'être débarrassé du gardien, il pousse d'un plat du pied gauche dans le but vide.On aurait pu mettre Gueye, auteur d’un but, mais quand l’Italien est à ce niveau-là, il peut difficilement arriver quelque chose au PSG. Toujours aussi précieux dans la gestion du tempo et techniquement, le milieu a effectué quelques retours défensifs bien sentis dans les pieds angevins. C’est le Verratti qu’on aime voir.Le cas de l’Espagnol faisait parler depuis quelques jours et l’ancien du FC Séville est venu lui-même apporter la réponse au débat. Oui, il peut ajouter des statistiques à ses prestations. Auteur de l’ouverture du score à la manière d’un Robben, l’international espagnol est impliqué dans les deux autres buts du PSG avec une belle passe en retrait pour Icardi et une volée manquée qui a profité à Gueye.Remplacé juste après la pause, Bobichon a été très discret au Parc des Princes, pour ne pas dire absent. L’ancien Nîmois doit encore s’acclimater à sa nouvelle équipe mais le milieu n’a jamais été en mesure d’apporter le danger et défensivement, il n’a fait le poids face à la puissance physique de Gueye.Temps pluvieux– Pelouse excellente: M.Delajod (: Sarabia (13eme), Icardi (37eme), Gueye (59eme) et Neymar (89eme) pour Paris: Sarabia (22eme), Neymar (81eme), Paredes (85eme) pour Paris - Moulin (37eme), Pereira Lage (52eme) pour AngersNavas () – Herrera (), Thiago Silva (cap)(), Kimpembe (), Bernat () puis Ab.Diallo (77eme) - I.Gueye (), Paredes (), Verratti () - Sarabia () puis Di Maria (82eme), Icardi () puis Choupo Moting (70eme), Neymar (: Rico (g), Meunier, Kurzawa, Kouassi: T.TuchelButelle () – Manceau (), I.Traoré (cap) (), Thomas (), Aït Nouri () puis Thioub (, 46eme) - Bobichon () puis Mangani (54eme), Santamaria (), Pereira Lage () - Capelle (), Alioui () puis Kanga (77eme), Ninga (3): Petkovic (g), Pavlovic, Pajot, Fulgini: S.Moulin