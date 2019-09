L1 : Le LOSC se replace avec une victoire maîtrisée contre Angers

Lille a décroché vendredi un troisième succès en autant de matchs à domicile cette saison en dominant Angers en ouverture de la 5eme journée de L1 (2-1). Le LOSC rejoint ainsi le SCO et trois autres équipes en tête du classement.

5 - Victor Osimhen est devenu le premier joueur à inscrire 5 buts ou plus lors de ses 5 premiers matches de Ligue 1 depuis Mario Balotelli en septembre-octobre 2016 (6). Costaud. @losclive #LOSCSCO pic.twitter.com/UpYzK5Hp24

— OptaJean (@OptaJean) September 13, 2019

Peu offensif, Angers ne s’est pas créé énormément d’occasions. Mais le SCO en a obtenu une dès le coup d’envoi d’une seconde période dans laquelle il était mieux entré. Bien lancé par I.Traoré, Bahoken a bien joué le coup en pivot pour remiser sur Capelle, dont le tir a obligé Maignan à se coucher sur sa gauche pour repousser le danger. La chance angevine était passée et le LOSC a doublé la mise sept minutes plus tard.

Le stade Pierre-Mauroy est décidément devenu une forteresse imprenable. Lille y a enchaîné vendredi, en ouverture de la 5eme journée de L1, un 7eme succès de rang en championnat, en dominant Angers (2-1). Le LOSC a placé deux banderilles sur des attaques rapides pour punir le SCO, venu avec une défense à cinq qui a explosé sur ces deux situations et qui l’a privé de tout poids offensif.Lille rejoint aussi le SCO au sommet de la L1, à égalité avec aussi avec le PSG, Rennes et Nice.Le LOSC n’a pas forcé son talent pour venir à bout d’une triste équipe angevine, dans le doute à l’extérieur, avec maintenant quatre revers sur ses cinq derniers déplacements. Incapables de mettre le pied sur le ballon ou de le sortir proprement de derrière, ce qui a fait vivre une soirée bien longue aux joueurs offensifs, les hommes de Stéphane Moulin évoluaient extrêmement bas. Un choix pour limiter certainement les espaces et empêcher les Lillois de prendre de la vitesse dans leur exercice favori, à savoir les attaques rapides. Le plan défensif marchait bien, tant le LOSC, peu à l’aise dans le domaine, souffrait pour débloquer des situations sur du jeu placé. Benjamin André et Stéphane Bahoken lors de Lille - Angers[/caption]Au retour des vestiaires, le SCO était revenu avec d’autres intentions et se montrait moins passif dans les duels. Mais il s’est fait punir sur une perte de balle dans son propre camp et s’est retrouvé avec un break de retard. En totale contrôle de la situation, Lille s’est toutefois désuni dans le dernier quart d’heure, par excès de confiance et de facilité.Mais c’était trop tard, le mal était fait pour un SCO sanctionné de ne pas avoir développé son jeu habituel plus tôt. Les Lillois, même s’ils ont affiché de la fébrilité, ont assuré l’essentiel et fait le plein de confiance avant d’aborder la Ligue des Champions.Luiz Araujo lance la contre-attaque supersonique avec un énorme travail, en réalisant un sombrero sur R.Thomas avant de décaler J.Bamba sur la gauche. La frappe de l’ancien Stéphanois est axiale, mais Butelle commet une grossière faute de main. Osimhen a bien suivi pour pousser le ballon au fond de près.Sur une situation confuse, où les Lillois réclament au depart une faute sur Osimhen, Mangani perd le ballon dans son camp suite à un bon pressing d’André. L.Araujo en profite pour filer seul au but et conclut d’un tir croisé du droit dans le petit filet opposé de la cage angevine.Santamaria récupère un ballon haut suite à une perte de balle de B.Soumaré. Après un relais avec Thioub, le milieu du SCO décale sur la droite Alioui, qui centre au cordeau. Bahoken devance J.Fonte pour battre Maignan des six mètres.Luiz Araujo a rendu l’une de ses copies les plus accomplies sous le maillot du LOSC. Juste dans tout ce qu’il a réalisé, y compris sur des gestes techniques osés, l’ailier brésilien s’est trouvé à l’origine du premier but lillois avant d’inscrire lui-même celui du break. Il a fait passer une sale soirée dans son couloir au néo-international Espoirs français, Rayan Aït-Nouri. Un match plein couronné d’une belle ovation.Moyen depuis le début de la saison, Benjamin André a lancé sa saison au meilleur moment possible, à l’approche du début de la Ligue des Champions. Le milieu du LOSC a distribué le jeu dans un fauteuil et a retrouvé son volume dans l’entrejeu. Sa récupération haute a initié l’action du 2-0 et sa confiance a transpiré dans sa justesse technique.Peu sollicité, malgré la domination d’ensemble de Lille, Ludovic Butelle a plombé son équipe par son énorme faute de main qui a amené l’ouverture du score de la formation nordiste. Pas plus décisif sur l’action du deuxième but, le gardien du SCO est passé à côté de ses retrouvailles avec le LOSC.Temps agréabble – Pelouse bonne: M.Buquet (: Osimhen (39eme) et L.Araujo (53eme) pour Lille – Bahoken (87eme) pour Angers: Osimhen (36eme) pour Lille – R.Thomas (67eme) et Thioub (95eme) pour Angers: AucuneMaignan () – Pied (), J.Fonte (cap) (), Gabriel (), Bradaric () puis Reinildo (74eme) - André (), B.Soumaré () – L.Araujo () puis R.Sanches (71eme), Ikoné () puis Ouattara (83eme), J.Bamba () – Osimhen (: L.Jardim (g), Djalo, Celik, Rémy: C.GaltierButelle () – Manceau (), I.Traoré (cap) (), Pavlovic (), R.Thomas () puis Thioub (71eme), Aït-Nouri () – Pereira Lage, () puis Alioui (56eme), Santamaria (), Mangani () puis Pajot (73eme) – Capelle (), Bahoken (: Petkovic (g), I.Cissé, Pellenard, Kanga: S.Moulin