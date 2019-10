L1 : L’ASSE arrache la victoire contre Lyon en toute fin de match dans le derby à Geoffroy-Guichard

Saint-Etienne a fait basculer un derby sans saveur contre Lyon ce dimanche grâce à un but de Robert Beric à la dernière minute du temps réglementaire (1-0). Avec ce succès, l’ASSE passe devant son adversaire du soir au classement de L1, alors que l’OL se retrouve 14eme après un 7eme match sans victoire en championnat.

Le debrief

L’instant T :

Pile à l’heure de jeu, J.Andersen lance Aouar dans le dos de la défense stéphanoise d’une magnifique ouverture. Le milieu de l’OL s’emmène parfaitement le ballon sur son contrôle, résiste au retour de Saliba et glisse le ballon entre les jambes de J.Moulin. Mais il est signalé en position de hors-jeu pour quelques centimètres. Une décision confirmée par le VAR.

Les buts

Les tops et les flops de Saint-Etienne

Zaydou YOUSSOUF (6)

Robert BERIC (non noté)

Loïs DIONY (3)

Les tops et les flops de Lyon

Anthony LOPES (7)

MARCELO (4)

Martin TERRIER (3)

La feuille de match

SAINT-ETIENNE - LYON : 1-0

Saint-Etienne

Lyon

Excentré sur la droite, Boudebouz se met sur son pied gauche pour ajuster un centre parfait vers Beric. Oublié par Marcelo au second poteau, l’attaquant slovène s’applique sur sa tête plongeante et loge le ballon dans la lucarne d’A.Lopes.Stéphanois parmi les plus réguliers depuis le début de la saison, Zaydou Youssouf a confirmé contre Lyon. Propre techniquement, il a beaucoup travaillé au milieu tout en n’hésitant pas à se projeter vers l’avant avec succès (cf. son centre délicieux pour Bouanga). Un bon match de plus dans la collection de l’ancien Bordelais.La lumière est venue de Robert Beric. Lancé à 10 minutes de la fin, l’attaquant slovène a inscrit son premier but dans un derby au meilleur moment possible, sur sa seule occasion de la soirée. Un coup de tête qui pourrait bien faire basculer la saison de l’ASSE dans le bon sens.Relancé après avoir disputé seulement 18 minutes depuis le début de la saison, Loïs Diony n’a pas fait grand-chose pour que le pari de Puel soit payant. Il a peiné à se montrer au cœur de la défense à trois de l’OL et n’a pas bien utilisé les rares munitions à sa disposition. A contrario, Abi a fait bien plus que lui pour sa première titularisation en pro.Comme souvent quand son équipe en a besoin, Anthony Lopes a sorti les arrêts qu’il fallait pour maintenir son équipe dans le match. Un réflexe énorme face à Boudebouz en première période, un autre devant Bouanga en seconde : l’OL n’aurait pas tenu jusqu’à la 90eme minute sans un grand gardien.Auteur d’un bon début de match, Marcelo a plongé au fil des minutes en seconde période. Il a commencé à avoir des difficultés dans les duels et dans l’utilisation du ballon, avant de commettre l’erreur de concentration qui coûte cher sur la dernière action du temps réglementaire. Son oubli sur Beric sur l’action du but vaut un point et surtout une défaite dans le derby. Impardonnable.Autant Martin Terrier avait brillé à Leipzig, autant l’attaquant de l’OL n’a pas existé cette fois. Avec 14 petits ballons touchés (plus faible total parmi les titulaires) et une influence minimale dans le jeu, l’ancien Strasbourgeois a traversé son heure sur le terrain comme une ombre. Il a terminé la rencontre avec une passe ratée sur trois. Insuffisant dans tous les secteurs.Temps frais – Pelouse bonne: M.Turpin (: Beric (90eme) pour Saint-Etienne: Youssouf (37eme) pour Saint-Etienne - Marçal (19eme) et J.Lucas (97eme) pour Lyon: AucuneJ.Moulin () – Saliba (), L.Perrin (cap) (), Kolodziejczak () - Bouanga (), M’Vila (), Youssouf () puis Cabaye (97eme), Trauco () - Boudebouz () – Abi () puis Beric (80eme), Diony () puis Khazri (64eme): Balic (g), W.Fofana, Monnet-Paquet, Nordin: C.PuelA.Lopes () – Marcelo (), J.Andersen (), Marçal () - Rafael () puis Tete (70eme), Tousart (), T.Mendes () puis J.Lucas (79eme), Dubois (cap) () – Aouar () - Terrier () puis M.Dembélé (59eme), Depay (: Tatarusanu (g), Reine-Adelaïde, Caqueret, B.Traoré: Sylvinho