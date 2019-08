L1 - La belle affiche: Le PSG retrouve Rennes (vidéo)

Une réunion entre le Barça et le PSG ce samedi

🚨 Le Bayern annonce l'arrivée imminente de Philippe Coutinho ! pic.twitter.com/0Sn03S0lE1 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) 16 août 2019

💣💣 Principio de acuerdo con el Bayern para la cesión de Coutinho 🔎 Jorge Nicola, periodista de Yahoo y ESPN, lo avanzó esta tarde y MD lo pudo confirmar ❗️ Coutinho se ha quedado en la grada de San Mamés https://t.co/g7nOkWLseC pic.twitter.com/TuNoVlIv0z — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2019

Guillermo Amor (dirigeant Barça) confirme un "début d'accord avec le Bayern Munich" pour le prêt de #Coutinho — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 16, 2019

OFFICIEL ! Philippe Coutinho signe avec Bayern Munich en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison pic.twitter.com/h8pyfSer67 — Info Foot (@infoFoot_10) 16 août 2019

🔴 Officiel ! Accord de principe entre le Barça et le Bayern pour le prêt de Coutinho jusqu’à la fin de saison. pic.twitter.com/cFmVwJecfd — FR-Barça (@FRBarca__) 16 août 2019

🔴 Le Bayern Munich confirme l'arrivée de Coutinho pic.twitter.com/b76iIX9QoW — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 16 août 2019

Vendredi, en fin de journée, les médias espagnols et allemands se sont emballés à l’unisson pour annoncer qu’. Plus précisément le prêt de l’international brésilien, qui reste sur une saison difficile en Catalogne. Absent de la feuille de match pour la première (ratée) du Barça en Liga , vendredi soir à Bilbao, l’ancien joueur de Liverpool a peut-être jeté un œil sur l’entrée en lice mitigée du Bayern en Bundesliga, avec le nul des Bavarois contre le Hertha Berlin (2-2). Une rencontre après laquelle la direction du club allemand s’est exprimée sur ce sujet brûlant. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a reconnu au micro de la ZDF qu’il avait voyagé à Barcelone avec Rummenigge cette semaine et qu’un accord a été « convenu avec le joueur et le club ». Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d’administration du Bayern, qui a de son côté annoncéCet accord vient ainsi mettre un sérieux coup d’arrêt à un possible retour de Neymar au Barça. En effet,La réunion prévue samedi entre Leonardo et une délégation catalane risque de prendre un nouveau virage. Sans la caution Coutinho, le Barça va désormais devoir trouver une nouvelle stratégie pour faire plier le PSG.et vont donc maintenant offrir de nouveaux joueurs (Semedo, Rakitic) alors qu'Ousmane Dembélé a fait part de son envie de poursuivre sur les bords de la Méditerranée. Ce nouvel épisode dans la saga Neymar ouvre peut-être un peu plus les portes d'une offensive du Real Madrid