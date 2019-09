L1 (J8) : Les déclas qui claquent après les matchs de samedi soir

Retrouvez les principales réactions après les matchs de samedi soir comptant pour la 8eme journée de Ligue 1.

C'est un peu un point à l'énergie. On a mal démarré notre rencontre et on a pris un but. On a mis un peu de folie après la pause. Je trouvais que l'on était un peu académique. Il y avait peu de mouvements face à une équipe qui nous a posé des problèmes. Quand on est mené sur le troisième match en une semaine, c'est toujours plus dur. Mais je félicite les joueurs car ils ont tout donné. Parfois, c'était un peu désordonné. Mais quitte à passer à travers, il fallait tout tenter pour renverser le score. Ça a fini par payer. C'est la satisfaction qui l'emporte. À la fin, ça allait d'un but à l'autre. Les deux équipes pouvaient marquer. Mais je savais que ça allait se passer comme ça. On a pris des risques, eux aussi. On a voulu aller chercher la gagne, on a tout fait pour aller chercher la victoire. Je sais que ça aurait pu se retourner contre nous, mais c'était un risque assumé.