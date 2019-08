L1 (J4) : Les compositions des matchs de 20h00

La Fédération française de football a officialisé samedi le forfait d’Aymeric Laporte, touché au genou droit avec Manchester City contre Brighton, pour le prochain rassemblement des Bleus. Samuel Umtiti est appelé pour le remplacer.



Blessé au genou droit cet après-midi avec Manchester City contre Brighton, @Laporte est remplacé par @samumtiti pour les matches contre l’Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre au @StadeFrance.

Bon courage et bon rétablissement à Aymeric Laporte.

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2019

Umtiti derrière Lenglet aussi chez les Bleus ?

Samuel Umtiti devait manquer un rassemblement de l’équipe de France sans être blessé pour la première fois depuis l’Euro 2016. Mais le défenseur du FC Barcelone sera finalement de la partie, pour les deux matchs éliminatoires pour l’Euro 2020 à venir, contre l’Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre). Il a été convoqué samedi par Didier Deschamps pour pallier le forfait d’Aymeric Laporte , comme l’a annoncé la Fédération française de football dans un communiqué.« Après un échange d’informations entre Franck Le Gall, le médecin de l’équipe de France, et son homologue de Manchester City, Didier Deschamps a acté le forfait d’Aymeric Laporte », a ainsi expliqué la FFF.Le rappel d’Umtiti pourrait surprendre, l’ex-Lyonnais n’ayant pas joué la moindre minute en compétition officielle depuis le début de la saison. Mais Presnel Kimpembe, un concurrent pour le rôle de défenseur central gaucher, est dans le même cas et les options crédibles ne se bousculent pas derrière. Reste à voir quelle sera la hiérarchie de Deschamps entre Clément Lenglet et Umtiti.Ce qui ne l’avait pas empêché d’être titulaire en Turquie avec Raphaël Varane en juin avec l’équipe de France (2-0). La situation a-t-elle évolué en trois mois ? Réponse la semaine prochaine.