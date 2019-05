L1 (J38) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Nice - Monaco

C'est le mercredi prochain , au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) , que le sélectionneur ivoirien doit annoncer sa liste élargie (30 joueurs) appelés à disputer la Can 2019 (21 juin au 19 juillet) . Ces présélectionnés prendront part à la préparation du 1er match amical contre la sélection gambienne qui se disputera, le 7 juin à Amiens en France. C’est à l’issue de cette rencontre que le sélectionneur National donnera la liste définitive des 23 sélectionnés pour la CAN 2019. Après l'échec de la CAN 2017 (élimination en poule) et la non qualification à la Coupe du monde 2018 , Kamara Ibrahim n'a pas le droit à l'erreur, d'autant plus que c’est sa première compétition à la tète de la sélection ivoirienne entant que sélectionneur. Serge Aurier , son capitaine, sera présent. Les pensionnaires de Ligue 1 française , Nicolas Pépé (Lille), Max Gradel (Toulouse) et Maxwell Cornet (Lyon) en seront aussi. Un doute subsiste quant à la participation de Gervinho (10 buts et 4 passes dé) , qui malgré son excellente forme avec Parme (Serie A) n’a toujours été convoqué par Kamara Ibrahim .