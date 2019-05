L1 (J35) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Strasbourg - Marseille

Présent ce jeudi en conférence de presse, Dimitri Payet, le milieu de terrain offensif de l’OM, a fait le tour de l’actualité. Il est notamment question de son avenir.

Payet : « Je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs »

Bien sûr que non. Il reste douze points à prendre. Tant que ce sera possible mathématiquement, on y croira. On a du mal à gérer nos matchs, surtout quand on mène au score. Il n'y a pas de problème physique.C'est sûr que leurs résultats ne jouent pas en notre faveur. Mais c'est à nous de faire les choses bien avant de regarder les autres.C’était un discours de chef. Il nous a mis devant nos responsabilités. Le groupe s'entend bien, quand il faut pousser une gueulante, on le fait. Je n'ai pas eu de discussion avec Mario Balotelli sur son comportement. On ne pourra pas le changer. Contre Nantes, c'est passé, mais il faut faire attention.Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de répondre. Ce n'est pas le moment de penser à sa personne.Je n'ai pas ça en tête. Pour le moment, je ne vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs.J'essaie de faire le maximum sur le terrain. Je suis conscient que je peux faire beaucoup mieux. Je n'ai pas un match entier dans les jambes, mais je travaille pour que ça revienne.Non, ma saison la plus compliquée a été ma première. Il y a eu des hauts et des bas. A moi de faire en sorte que ça se reproduise plus. On attend plus de moi. C'est une pression positive.