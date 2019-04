L1 (J34) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Saint-Etienne - Toulouse

C’est une mauvaise nouvelle pour les supporters et l’équipe de l’Association Sportive Vita Club. Glody Ngonda sera indisponible, ce dimanche, lors du derby de Kinshasa face au Daring Club Motema Pembe (DCMP), au stade Père Raphael, à l’occasion de la 22journée de la Ligue 1. Selon Florent Ibenge Ikwange, entraineur principal de l’AS Vclub, l’arrière gauche congolais a ressenti une douleur à la cuisse et c’est le seul absent de taille par rapport à l’équipe qui a affronté le Tout Puissant Mazembe dimanche dernier. «Nous devons garder notre force à ne pas encaisser et à ne pas se faire prendre dans le défaut. On doit être très concentré défensivement pour ne pas prendre des buts. C’est beaucoup plus facile de défendre que d’attaquer (…) Il y a Glody Ngonda qui a ressenti encore de la douleur à la cuisse. C’est le seul absent de taille par rapport à l’équipe qui a joué le match contre Mazembe. Donc, il sera absent contre Daring. Sinon, tout le monde se porte bien. Il y avait de la joie à l’entrainement, de la bonne humeur. Il faudra tout simplement mettre tout qu’ils ont joué à l’entrainement au match », a déclaré Florent Ibenge en conférence de presse d’avant match. C’est le dernier match de la saison pour l’AS Vclub et l’avant dernier pour le DCMP. Une victoire pourrait permettre à l’AS Vclub, déjà qualifiée pour la Ligue des Champions, de clôturer en beauté après un nul frustrant face au TP Mazembe. Le DCMP a également besoin d’une victoire pour consolider sa troisième place, synonyme d’une qualification à la prochaine Coupe de la CAF.