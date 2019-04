L1 (J34) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Montpellier - PSG

Deux jours après la défaite en finale de la Coupe de France et à la veille d'un match de Ligue 1 à Montpellier, Thomas Tuchel s'est confié à la presse. Et il n'a pas été tendre avec certains joueurs.

Je sais ce qu’il veut dire, mais ce n’est pas une chose à évoquer en conférence de presse. Ça ne concerne pas l’extérieur, on doit régler ça dans l’intimité du vestiaire. La seule chose que je peux dire c’est qu’il y a des joueurs qui aiment gagner et d’autres qui détestent perdre et ça fait une grande différence. Tout le monde aime gagner mais tout le monde ne déteste pas perdre. On a besoin de plus de joueurs comme ça pour être prêt à gagner des finales. Une finale ne se gagne pas deux jours avant ou en trois entraînements. Dans un match décisif, des matchs avec pression, il faut se préparer bien avant en travaillant tout au long de la saison. La haine de la défaite se prouve à chaque match.Ce n’est pas possible de faire ça, je n’ai pas vu le geste mais on m’en a parlé. Ce n’est pas facile de monter les marches après une défaite. On doit accepter. C’est plus facile si on gagne, sinon on doit montrer de respect. C’est nécessaire. Ce n’est pas possible de faire ça avec un supporter. Sur le terrain, il a très bien joué, je suis surpris, je ne m’attendais pas à ça pendant 120 minutes. Un but, une passe décisive, c’est excellent. Il donne beaucoup de passes dangereuses, il a été impliqué dans toutes nos actions dangereuses.Oui. C’est important d’être honnête avec nous. On a perdu un match après avoir mené 2-0. On a perdu contre Manchester après une victoire 2-0 à l’aller. J’ai l’impression que c’est difficile pour nous de jouer notre meilleur football quand on commence à avoir trop de certitudes. On doit réfléchir sur beaucoup de choses.Je ne crois pas du tout être en danger. On doit faire attention avec l’objectif de gagner la C1, parce que la Juventus par exemple ne l’a pas gagnée depuis plus de 20 ans. On a eu une bonne évolution pendant la saison, on a fait des matchs intéressants avec beaucoup de pression. On a eu un bon niveau. La défaite contre Manchester a été très dure car on a eu toutes les possibilités de gagner mais après on a manqué d’intensité, de joueurs. Ce n’est pas une chose normale, on doit toujours être là sur une saison complète. Mais je ne sens pas ma position fragilisée, mais je ne sais pas. Je ne suis pas naïf.