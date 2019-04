L1 (J34) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Lille - Nîmes

Dans un entretien accordé au média britannique BT Sport , l’ex capitaine emblématique des Eléphants de laet de Yaya Touré , a dévoilé l’identité des adversaires les plus difficiles qu’il a eu à affronter durant sa riche carrière. A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 5e - Yaya Touré Comme on pouvait l’imaginer, le quadruple ballon d’or africain a révélé qu’avec le surdoué auriverde, le génie argentin du FC Barcelone,est le meilleur joueur qu’il a croisé sur le rectangle vert : « Leo est vraiment un type brillant, comme pouvait l’être Ronaldinho. Ces mecs te disent toujours : ‘si tu t’approches trop de moi, sois vigilant car je vais te ridiculiser ! Jouer avec Messi a été fantastique. Mais contre lui, c’est pire que tout » a confié le légendaireinterviewé par l'illustre défenseur mancunien. Parmi ses nombreux duels disputés sur la scène européenne, le grandn'a pas oublié celui livré contre "la Pulga", en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a notamment avoué que lors du match aller à l’, le 24 février, il avait peur quele soumette à des dribbles humiliants devant sa famille présente au stade : «. J’avais peur de me prendre un petit pont car dans le vestiaire, Messi dit toujours : ‘Je vais faire un petit pont à un tel ou un tel’. Finalement, il l’a fait à Milner !» a confié Touré.