L1 (J3) : Tout ce qu’il faut savoir sur Nice - Marseille

🔵🔴 Un equip de @tv3cat enxampa una comitiva del Barça viatjant cap a París: últim assalt per Neymar? https://t.co/ZpFh9TYCU0 pic.twitter.com/W8DmnQyQab — Esport3 (@esport3) 27 août 2019

☎️ La délégation du club est arrivée à l’instant à Paris.#Mercato #Neymar https://t.co/L3DJVUxQH5 — FC Barcelone (@FCB_NewsFR) 27 août 2019

LE PSG REMET LE SUJET DEMBÉLÉ SUR LA TABLE

Transfert de Neymar : ce que demande le PSG pour lâcher sa star https://t.co/QIyezQHnfH #Rediff — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 27 août 2019

☎️ Nasser Al-Khelaifi sera présent à la réunion avec #Barcelone. De l’autre côté, Oscar Grau. Deux dirigeants ont le pouvoir de conclure des contrats et de signer. Le #Barça est optimiste sur le fait que le dossier #Neymar puisse se conclure aujourd'hui. [@marcelobechler] pic.twitter.com/BBdtA9SbG5 — FC Barcelone (@FCB_NewsFR) 27 août 2019

🚨🚨🚨 EXCLUSIVA #JUGONES | CAZAMOS a la delegación del BARÇA en PARÍS. 🔴🔵 NEYMAR, más cerca que nunca del BARÇA. pic.twitter.com/JipI97JQH6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 août 2019

Cette journée de mardi pourrait constituer un tournant dans le dossier Neymar. Ce n’est pas la première fois qu’on l’écrit, mais le temps presse pour le joueur brésilien et tous ses potentiels acquéreurs, d’où le sentre une délégation du FC Barcelone et les dirigeants du PSG. Un rendez-vous secret révélé par les médias espagnols. Ce qui est certain, c’est que le club catalan prépare une nouvelle offre.Lundi, le quotidien Sport évoquait la possibilité pour le Barça de retenter sa chance avec une formule qui a déjà échoué, à savoir un prêt payant avec une option d’achat obligatoire à verser sur un ou deux ans. Aucune somme n’est avancée par le journal espagnol, et on voit mal Paris accepter aujourd’hui ce qu’il a refusé hier.L’autre montage financier possible revient à une somme d’argent combinée à l’arrivée de plusieurs joueurs au PSG. Là aussi, l’affaire n’est pas nouvelle. Que ce soit le Barça, avec Coutinho ou Rakitic notamment, ou le Real , avec Bale ou James Rodriguez par exemple, l’hypothèse d’un échange de Neymar contre un package de plusieurs joueurs a déjà fait son chemin. Selon Le Parisien, c’est le directeur sportif parisien Leonardo qui a lui-même faitDes exigences auxquelles le champion d’Espagne en titre aura du mal à répondre, principalement parce que Dembélé a déjà répété plusieurs fois son envie de rester en Liga cette saison. En résumé, à moins d’une semaine de la clôture du marché des transferts, la cote d’un retour de Neymar à Barcelone s’accroît un peu plus.