L1 (J3) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Nantes - Montpellier

Ce jeudi, l’UEFA a procédé aux tirages au sort de la ligue des champions. Tous les 11 Sénégalais engagés dans la compétition connaissent leur adversaire. Versé dans le groupe E avec Liverpool, Salzburg et Genk,

Kalidou

Koulibaly

s’attend à de matches très difficiles.

Kalidou

Koulibaly

et Naples sont versés dans le groupe E de la Ligue des champions pour la saison 2019/2020. Le défenseur international sénégalais et les Napolitains partage cette poule avec le champion d’Europe en titre, Liverpool ainsi que Genk et Salzburg. Le meilleur défenseur de la Série A sénégalaise va affronter son coéquipier en sélection,

Sadio

Mané

, le dernier vainqueur de la Ligue des champions avec les

Reds

.

Kalidou

Koulibaly

va aussi retrouver son ancien club KRC Genk où il a joué entre 2012 et 2014.

Sur ce tirage, l’international Sénégalais assure que ce groupe est très difficile. « La ligue des champions est unique. Des matches difficiles nous attendent, mais nous serons prêts. Pour moi, ce sera excitant de défier le

Krc

Genk, mon ancien club », a déclaré

Kalidou

Koulibaly

sur les réseaux sociaux suite au tirage au sort de la Ligue des champions 2019/2020.

Pour rappel, Naples figure dans le groupe E en compagnie de Liverpool de

Sadio

Mané