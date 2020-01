L1 (J22) : Tout savoir sur Angers - Reims

Reims n’a perdu aucun de ses 6 derniers matchs contre Angers en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), le dernier revers rémois contre les Angevins dans l’élite remontant au 30 septembre 1978 (0-3).



👮‍♂️ M. Amaury Delerue arbitrera pour la première fois de la saison une rencontre des Rouge et Blanc puisqu'il a été désigné pour être au sifflet de #SCOSDR ce samedi (20h).

— Stade de Reims (@StadeDeReims) January 29, 2020

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Reims n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches contre Angers en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), le dernier revers rémois contre les Angevins dans l’élite remontant au 30 septembre 1978 (0-3).



Les 3 réceptions de Reims par Angers en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) sous Stéphane Moulin se sont terminées par un match nul : 0-0 en L2 le 26 août 2011, 0-0 en L1 le 22 septembre 2015 et 1-1 en L1 le 28 avril 2019.



Angers n’a remporté que 3 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 5 défaites), après s’être imposé lors de 5 de ses 7 premiers cette saison (2 défaites).



Reims n’a remporté que 2 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 3 défaites), après avoir remporté 3 de ses 4 précédents (1 défaite).



Angers n’a perdu que 2 de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 victoires, 4 nuls) : le 19 octobre 2019 contre Brest (0-1) et le 3 décembre 2019 contre Marseille (0-2).



Reims n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 4 de ses 6 précédents (2 défaites).



Angers est l’équipe qui a subi le moins de tirs en Ligue 1 cette saison (184). Le SCO n’a encaissé que 2 buts sur les 34 derniers tirs auxquels il a fait face dans l’élite.



Le Stade de Reims se déplace à Angers, ce samedi (20 heures), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le club champenois sort d’un mois de janvier difficile, lui qui est sans la moindre victoire en championnat depuis le 14 décembre dernier, sur le pré du TFC. En face, Angers, 9ème de Ligue 1, n'est qu'à une victoire de la 4ème place synonyme de qualification européenne et n'a plus perdu depuis 4 journées en Ligue 1 (1 victoire et 3 nuls). Le match aller avait vu les deux formations se quitter sur un score nul et vierge.