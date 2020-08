L1 (J2) : Bordeaux tranquille contre Angers

Bordeaux a marqué deux fois en deux minutes contre Angers, montrant un réalisme froid pour obtenir un succès logique.

Bordeaux ouvre son compteur

Dans un match agréable et ouvert, Bordeaux s'est montré plus réaliste en venant à bout d'Angers sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Maja et Basic. Le champion de France 2009 retrouve provisoirement le podium de la Ligue 1.

Auteur d'une performance poussive face à Nantes en match inaugural de l'édition 2020-2021 vendredi dernier, Bordeaux s'est bien repris avec une victoire convaincante sur la pelouse d'Angers. Le succès en terre angevine s'est dessiné au coeur de la première mi-temps avec deux buts rapprochés dans le temps, celui de Maja (25ème) rapidement suivi par celui de Basic (27ème). Un succès qui a pour conséquence de voir Bordeaux dépasser son rival du jour et de s'installer provisoirement à la seconde place du classement derrière Nice ! De son côté Angers bascule en deuxième partie de tableau pour occuper la 11ème place.

Bordeaux plus réaliste

Intronisé coach des Girondins depuis seulement 20 jours, Jean-Louis Gasset avait encouragé sa nouvelle équipe à se montrer plus ambitieux et ce dès ce dimanche à Angers. Le message a été visiblement bien reçu. Après un démarrage timide et attentiste, le visiteur d'un jour a commencé à se montrer plus dangereux dans le camp adverse, mettant à contribution son ancien portier Paul Bernardoni. Ce dernier a dégagé d'une belle manchette un corner rentrant de Rémi Oudin à la 14ème minute avant de gagner son duel face à De Préville quelques minutes plus tard (17ème).

Mais la sentence ultime a fini par tomber lorsque Maja, libre de tout marquage, a ouvert le score sur corner (25ème) et matérialiser la domination de son équipe. Non content de mener, Bordeaux a fait le break au tableau d'affichage une poignée de secondes plus tard par l'intermédiaire du Croate Basic (27ème), à la conclusion d'une superbe contre-attaque entamée dans le camp girondin. Ces deux réalisations coup sur coup ont entamé la confiance des hommes de Stéphane Moulin.

Angers impuissant

Sûrement vexé par le déroulé du premier match de la saison à domicile, Angers est revenu du vestiaire avec de meilleurs intentions. Très actif sur le terrain, Thioub pensait avoir réduit le score à la 70ème minute mais sa frappe du gauche a fini par trouver le poteau extérieur droit de Costil. Une dizaine de minutes plus tard, Baysse repoussait quasiment sur la ligne une frappe de Bahoken (87ème). Angers ne reviendra pas et va concéder sa première défaite de la saison. De son côté Bordeaux, après un été agité et marqué par le départ de Paulo Sousa, peut retrouver de la sérénité matérialisée par cette seconde place provisoire au classement.