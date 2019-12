L1 (J18) : Monaco s'en contentera

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Liga 💫 Idéalement servi par Luis Suarez, Antoine Griezmann égalise pour le FC Barcelone d'une superbe frappe piquée ! 🤩https://t.co/S0sSQ1qWqo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 décembre 2019

GRIEZMANN CONTINUE DE MONTER EN PUISSANCE

GRIEZMANN, LE PLUS ACTIF DES ATTAQUANTS DU BARÇA

Le FC Barcelone a failli à sa tâche ce samedi en partageant les honneurs avec la Real Sociedad. Alors qu’ils défendaient leur place de leader, les Catalans n’ont pas été capables de l’emporter (2-2) . Une mauvaise opération alors que se profile le bras de fer face au Real mercredi prochain (à 20h).Le Français a encore offert une très bonne prestation individuelle. Et pas seulement parce qu’il a permis aux siens de revenir au score.Alors qu’on jouait la 38e minute, et que son équipe était derrière à la marque depuis une bonne demi-heure, le Mâconnais a en effet relancé sa formation en mettant à profit un service de Luis Suarez. D’un joli piqué, et comme il l’avait déjà fait la semaine dernière face à Majorque , il a trompé la vigilance du portier adverse. C’était son 3e but en cinq rencontres et aussi le 7e en 21 parties avec l’équipe catalane.Habituellement, c’est Messi ou Suarez qui tirent la formation blaugrana des mauvaises situations. C’est donc Grizou qui en a endossé la responsabilité cette fois, et c’est la preuve qu’il se sent de mieux en mieux chez les champions d’Espagne.Même lorsque le collectif est dans un mauvais jour, comme ce fut le cas en terre basque. Il y a quelques semaines, Ernesto Valverde, le coach barcelonais, avait demandé à sa recrue qu’elle se libère. Manifestément, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid l’a pris au mot, et plus les rencontres passent et plus on le sent à l’aise.Parce qu’il y a les deux stars sud-américanes devant, le champion du monde n’opère toujours pas dans sa position de prédilection. Il reste exilé sur le côté gauche. Cela ne l’empêche pas cependant d’être efficient et participer activement à la construction des attaques.Même Messi, en dépit de sa position axiale, n’a pas été aussi actif dans les transmissions (52-37). Devant cette réalité, il n’y aura assurément plus personne pour dire que Griezmann n’a pas sa place dans cette équipe. Griezmann a tout pour jouer au Barça, et mercredi il se pourrait bien qu’il en soit le fer de lance à l’occasion des retrouvailles avec le Real. Et pour cause ;Un neuvième but, sous la tunique blaugrana cette fois-ci, ne serait pas de trop. Il aurait une signification particulière et l’aiderait à conquérir définitivement le cœur des supporters barcelonais.