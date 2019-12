L1 (J16) : Les déclas des entraîneurs après les matchs de mercredi soir

En dépit d'une prestation collective décevante, le PSG a pris la mesure de Nantes ce mercredi à domicile (2-0). Mbappé et Neymar ont sauvé la mise aux Franciliens.

Le debrief

L’instant T :

Après l'ouverture du score parisienne, Nantes était au bord du précipice, résistant difficilement aux attaques de ses hôtes. Les Canaris étaient bousculés, mais au cœur de ce temps faible ils se sont tout de même créée une opportunité nette d'égaliser. Imran Louza s'est présenté seul face à Navas (59eme). Le milieu défensif nantais a ouvert son pied gauche en espérant trouver la lucarne, mais le Costaricien s'est interposé et a neutralisé le danger. Une occasion en or qui ne s'est plus représentée pour les visiteurs.

Les buts

Les tops et les flops

Neymar (7)

Alban Lafont (6)

Layvin Kurzawa (4)

La feuille de match

PSG - NANTES : 2-0

PSG

Nantes

Face à une équipe nantaise qui lui réussit très bien ces dernières années, le PSG était motivé pour l'emporter ce mercredi. Les joueurs de la Capitale l'étaient d'autant plus que l'OM était revenu à deux points derrière au classement.Sans signer une énorme prestation et en ayant eu plusieurs temps faibles, l'équipe de Thomas Tuchel a glané les points convoités. Pour cela, elle s'en est remise au génie de Kylian Mbappé, auteur d'un très joli but, et à Neymar.Est-ce la coupure de dix jours qu'ils ont subie qui a gêné les Parisiens ? On pourrait le croire, au vu de la faible première période qu'ils ont produite. Tout en ayant le monopole du ballon, ils n'ont pas été très tranchants dans leurs offensives et Alban Lafont, le dernier rempart nantais, n'a eu aucun arrêt à effectuer jusqu'à la 47eme minute de jeu.Au final, ce fut un premier acte sans relief de la part de Thiago Silva et ses coéquipiers, tandis que les Nantais exécutaient leur plan comme il se devait, avec beaucoup de rigueur et de discipline.Il a suffi ensuite que Paris enclenche la seconde et soit plus tranchant dans ses offensives pour que la rencontre bascule. C'était juste au retour des vestiaires.La situation a alors été débloquée, et on pensait Paris parti pour dérouler et assurer le spectacle devant ce public. Curieusement, c'est le scénario contraire qui s'est produit. Les locaux sont retombés dans un faux-rythme, en affichant une forme de suffisance. Ça a été sans conséquence finalement. À l'approche de la fin, Paris a même réussi à doubler la mise sur penalty. L'essentiel a été assuré donc, mais il y avait assurément meilleure façon de se rassurer et reprendre les bonnes habitudes en Ligue 1.Un chef d’œuvre de Mbappé ! Quelques minutes après la reprise, l'attaquant français a fait parler à la fois son sens de but et son génie. En conclusion d'une belle attaque de son équipe, initiée par Neymar et prolongée par Di Maria, le numéro 7 parisien a fait la différence sur une magnifique talonnade en pleine course. Une « madjer » exceptionnelle et qui a fait lever tout le Parc. Un bijou qui peut d'ores et déjà postuler pour le titre du but de l'année en Ligue 1.Neymar double la mise sur penalty ! Alors que Nantes semblait être dans une bonne période, Nicolas Pallois se rate sur un ballon en retrait pour son gardien. Lafont est alors obligé de commettre l'irréparable en faisant tomber l'attaquant parisien. En deux temps, le Brésilien transforme victorieusement la sentence.Il serait exagéré de dire que le Brésilien est de retour à son meilleur niveau. Ceci étant, l'ancien Barcelonais a livré une prestation bien plus convaincante que lors de ses deux précédents matchs. On l'a vu entreprenant, soucieux de créer la différence et apporter constamment le danger devant. Il n'a pas tout réussi, avec des tirs non convertis, mais il a pesé. Et c'est lui qui assure définitivement le succès des siens en transformant le pénalty en fin de rencontre.Le gardien nantais n'a pas pu préserver sa cage inviolée, mais il sera difficile de l'accabler au vu de la grande performance qu'il a sortie. Sans lui, le FCN se serait incliné beaucoup plus lourdement. À son actif, au moins trois arrêts de grande classe face à Neymar (47eme, 71eme) et Mbappé (51eme). Grâce à ses sauvetages, l'ancien portier de la Fiorentina a permis aux siens de croire longtemps au nul. Il provoque le penalty du 2-0, mais l'erreur sur ce coup était surtout imputable à Nicolas Pallois.Aligné sur le côté gauche à la place de Juan Bernat, l'international français a rendu une copie assez décevante. Défensivement, il a souvent laissé les Canaris prendre la profondeur dans son dos. Et, devant, malgré plusieurs montées, il n'a pas été assez incisif. À la 65eme minute, il a gaspillé une belle balle de break en tergiversant dans un duel avec Lafont (65eme).Temps brumeux – Pelouse excellente: A. Delerue (: Mbappé (52eme), Neymar (85eme s.p.) pour le PSG: Draxler (34eme), Abeid (29eme) pour le SG: AucuneNavas () – Meunier (), Thiago Silva (cap) (), Ab. Diallo (), Kurzawa () - Gueye (), Marquinhos (), Draxler () puis Sarabia (78eme)- Neymar () puis Cavani (87eme), Mbappé () puis Icardi (78eme), Di Maria (: Rico (g), Bernat, Dagba, Paredes: T. TuchelLafont () – Appiah () puis Daiane (89eme), Girotto (), Pallois (cap) (), Traoré () - Louza () puis Perreira (85eme), Abeid () - Bamba () puis Benavente (77eme), Blas (), Simon () - Youan () puis Moutoussamy (61eme): Olliero (g), Basila, Wagué.: C. Gourcuff