L1 (J1) : Ludovic Ajorque en pointe, les Grenats en 4-3-3... Les compos de Strasbourg - Metz

Selon RMC Sport, le Spartak Moscou est entré en contact avec l’OGC Nice pour un transfert d’Adrien Tameze. Le club russe a soumis une offre avoisinant les 9 millions d’euros pour le milieu de terrain.



Info @RMCsport : Le Spartak Moscou a fait une offre avoisinant 9M€ pour Adrien #Tameze. Nice et Moscou discutent actuellement. Le club russe est sur la Côte d’Azur pour négocier avec l’OGC Nice et le joueur !

Samedi soir, après la victoire aux forceps contre Amiens (2-1), Patrick Vieira a tiré la sonnette d’alarme concernant la situation actuelle de Nice avec l’histoire du rachat par Jim Radcliffe et un Mercato qui a du mal à décoller. « On a besoin d’un peu plus de créativité et moi, j’ai besoin d’avoir un peu plus de choix, a-t-il concédé après la rencontre.Mais dans un premier temps, il faut que l’achat du club soit complet et fini. Après, on travaillera. » Les informations de RMC Sport ne devraient pas redonner le sourire au coach des Aiglons. Selon nos confrères, l’OGCN a reçu une offre de la part du Spartak Moscou concernant Adrien Tameze.Un montant qui n’a pas été accepté par Nice mais le club français n’a pas complètement fermé la porte puisque les discussions se poursuivent, les dirigeants russes ayant posé pied à terre sur la Côte d’Azur depuis deux jours. Après avoir perdu Allan Saint-Maximin (Newcastle), ce serait un nouveau coup dur pour Patrick Vieira si l’ancien Valenciennois venait à quitter le navire. Le milieu de terrain franco-camerounais est un cadre depuis son arrivée à l'Allianz Riviera en 2017 (77 matchs).